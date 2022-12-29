Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Efsane hayatını kaybetti....

Uzun süredir kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaşan efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti.

29 Aralık 2022 Perşembe 22:15
Efsane hayatını kaybetti....

Efsane hayatını kaybetti....

   Uzun süredir kanser tedavisi gören ve durumu ağırlaşan efsane futbolcu Pele hayatını kaybetti.New York Times’ın duyurduğu son dakika haberine göre; durumu ağırlaşan Brezilyalı efsane Pele 82 yaşında hayatını kaybetti. Pele’nin kızı, dünyafutbolunun ikonik isminin sağlık durumuna ilişkin geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı.

   Bir yıldan fazla süredir kolon kanseri tedavisi gören Brezilyalı efsane futbolcu Pele'nin sağlık durumunun kötüye gittiği duyurulmuştu.

   Pele'nin Sao Paulo şehrinde kaldığı Albert Einstein Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki futbolcunun kanserinin ilerleme gösterdiği, böbrek ve kalp rahatsızlıkları nedeniyle ağırlaştığı ifade edilmişti.

   Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Pele'nin kızı Kely Nascimento ise bu yıl Noel'i evde geçiremeyeceklerini kaydederek doktorlarla yaptıkları değerlendirmenin ardından hastanede kalmanın daha iyi olacağına karar verdiklerini ifade etmişti.

   Eylül 2021'de kalın bağırsağından tümör alınan Pele'nin kanserinin, bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti. Düzenli tedavi gören ve geçen ay kemoterapi uygulaması için yeniden hastaneye kaldırılan efsane futbolcunun sağlık durumunun stabil olduğu aktarılmıştı. Bu ayın başlarında ise Pele'nin kemoterapiye cevap vermediği ve palyatif bakıma alındığı açıklanmıştı.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Pele
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş 1 - A.Demirspor 0
Beşiktaş 1 - A.Demirspor 0
DG Sivasspor 1 - Galatasaray 2
DG Sivasspor 1 - Galatasaray 2
Giresunspor 2 - Gaziantep FK 1
Giresunspor 2 - Gaziantep FK 1
F.Karagümrük 4 - Trabzonspor 1
F.Karagümrük 4 - Trabzonspor 1
Alanyaspor 3 - Kayserispor 1
Alanyaspor 3 - Kayserispor 1
İstanbulspor 2 -Kasımpaşa 1
İstanbulspor 2 -Kasımpaşa 1
Fenerbahçe 4 - Hatayspor 0
Fenerbahçe 4 - Hatayspor 0
MKE Ankaragücü 1 - Ümraniyespor 2
MKE Ankaragücü 1 - Ümraniyespor 2
Başakşehir FK 2 - Antalyaspor 0
Başakşehir FK 2 - Antalyaspor 0
Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu
Galatasaray liderlik koltuğuna oturdu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim