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Egzersizlerini evde yap, hareketsiz kalma

İBB, Koronavirüs salgınına karşı uzmanların önerdiği tedbirler doğrultusunda evlerinde kalanlar için egzersiz serileri hazırladı.

21 Mart 2020 Cumartesi 18:01
Egzersizlerini evde yap, hareketsiz kalma


Egzersizlerini evde yap, hareketsiz kalma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Koronavirüs salgınıyla mücadelesini birçok alanda sürdürürken bir yandan da evlerinde vakit geçirenlerin sağlığını koruması için fiziksel aktivite tavsiyeleri oluşturdu. İBB iştiraklerinden Spor İstanbul’un sosyal medya sayfalarında paylaşılan içerikler ile hareketsizliğin önüne geçecek öneriler getirilmeye başlandı.

Profesyonel eğitmenlerce hazırlanan videolar, evde kolaylıkla uygulanabilecek pratiklerden oluşuyor. Yetişkinlere özel egzersiz programının yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı bireylere yönelik egzersizleri ve evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizleri de kapsıyor. Evde kalarak hastalığın yayılmasının önüne geçmek isteyenler için hazırlanan videolar, hayat günlük akışına dönene dek düzenli olarak paylaşılacak.

Serilerin devamında canlı eğitimlere geçilmesi planlanırken, eğitimlere sağlık sorunu bulunmayan kişilerin katılması öneriliyor. Sağlık sorunu olan kişilerin egzersizleri denemeden önce doktora danışması önem taşıyor.

Uzun süre hareketsiz kalmak pek çok sağlık sorununa davetiye çıkarıyor. Uzmanlar, kalp ve damar sağlığını korumak için haftada 3-4 gün egzersiz yapılmasını öneriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Evde EgzersizKoronavirüs
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