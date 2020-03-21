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Emre Belözoğlu | En doğru karar verildi

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig’de maçların ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 Mart 2020 Cumartesi 08:46
Emre Belözoğlu | En doğru karar verildi

Emre Belözoğlu,  "En doğru karar verildi"

    Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig’de maçların ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Süper Lig maçlarının ertelenmesi kararıyla ilgili olarak "En doğru karar verildi" yorumunda bulunurken çalışmalarını evden sürdüreceklerini belirtti. Tecrübeli futbolcu bu süreçte herkesin evinde kalması gerektiğini de sözlerine ekledi.

   Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig’de maçların ertelenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Televizyonu’na konuşan Belözoğlu, alınan karara saygı duyduklarını ifade ederken çalışmalarını evde sürdüreceklerini belirtti.

   Yabancı futbolcuların Türk oyuncularla aynı motivasyona sahip olmadığını belirten Belözoğlu, “Oyuncu profilleri genelde yabancı ağırlıklı ve yabancı oyuncuların da bu anlamda psikolojisi, motivasyonu bir Türk oyuncuyla aynı olmayabiliyor”ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 21.03.2020 09:41
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre Belözoğlu
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