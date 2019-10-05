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Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturmasından takipsizlik kararı çıktı.

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturmasından takipsizlik kararı çıktı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 12:06
Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı

   Fenerbahçeli Emre Belözoğlu hakkında FETÖ soruşturmasından takipsizlik kararı çıktı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi…

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca, FETÖ’nün futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda, ”şüpheli” sıfatıyla soruşturma yürütülen Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Takipsizlik kararında, yapılan inceleme ve araştırma sonucunda Belözoğlu’nun FETÖ’nün şifreli haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı olmadığı, örgüt talimatı sonrası Banka Asya’da para artışı bulunmadığı ve örgütsel faaliyetine rastlanmadığı gerekçelerinin bulunduğu öğrenildi.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeEmre BelözoğluFetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ)
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