Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
99679
ALTIN
258.115
DOLAR
5.5476
STERLİN
6.7340
EURO
6.1643

Emre Mor resmen Galatasaray'da

 Galatasaray Emre Mor'u renklerine bağladı.

Emre Mor resmen Galatasaray'da

 Galatasaray Emre Mor'u renklerine bağladı.

02 Ağustos 2019 Cuma 17:29
Emre Mor resmen Galatasaray'da

Emre Mor resmen Galatasaray'da

   Galatasaray Emre Mor'u renklerine bağladı.Galatasaray, milli futbolcu Emre Mor'u Celta Vigo'dan 1 yıllığına kiraladığını KAP'a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Galatasaray, Celta Vigo’dan Emre Mor’u kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı takım, 1 sezon kiraladığı milli futbolcu için İspanyol ekibine 600 bin Euro ödeyeceğini KAP’a bildirdi. Emre Mor, Galatasaray’dan bir sezon için 725 bin Euro ücret alacak.

Galatasaray ayrıca Celta Vigo ile yaptıkları anlaşma gereği 8 milyon Euro’luk satın alma opsiyonun olduğunu duyurdu.

Sarı-kırmızılı takımın KAP’a yaptığı açıklama şöyle;

“Profesyonel Futbolcu Emre Mor ve Kulübü RC Celta De Vigo ile oyuncunun 2019-2020 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 600.000 Euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre 31.05.2020 tarihine kadar Şirketimizin net 8.000.000 Euro transfer bedeli karşılığında oyuncuyu satın alma opsiyonu bulunmaktadır.

(Sözcü)

Anahtar Kelimeler:
Emre MorGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye yarı finalde
Türkiye yarı finalde
Yeni Malatyaspor'dan tarihi zafer
Yeni Malatyaspor'dan tarihi zafer
Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.
Kayserispor 59 dakikada 9 gol yedi...Hakem maçı 60. dakika da erken bitirdi.
Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'ta açıyor
Fenerbahçe Beko sezonu 26 Ağustos'ta açıyor
Barselona gelir rekoru kırmaya devam ediyor
Barselona gelir rekoru kırmaya devam ediyor
Mesut Özil'e bıçaklı soygun girişimi!
Mesut Özil'e bıçaklı soygun girişimi!
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turunda Y.Malatyaspor evinde berabere kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nde 2. Eleme Turunda Y.Malatyaspor evinde berabere kaldı
Galatasaray hazırlık maçında farklı yenildi
Galatasaray hazırlık maçında farklı yenildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle güvenilir bahis siteleri
    Yazılım: TE Bilişim
    mersin escort