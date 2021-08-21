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Erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör oldu

 Erdem Can, NBA'da görev yapacak.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:36
Erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör oldu

Erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör oldu

   Erdem Can, NBA'da görev yapacak.Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve Amerikan Basketbol Ligi ekibi Utah Jazz ile anlaşan Erdem Can, NBA'de görev yapacak ilk Türk yardımcı antrenör olmanın gururunu yaşıyor.Fenerbahçe Kulübü'nden konu ile ilgili yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Ailesi’ne 2012 yazında katılan ve EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere erkek basketbolda yaşadığımız birçok özel başarıda emekleri bulunan yardımcı antrenörümüz Erdem Can ile yollarımız karşılıklı anlaşmaya varılarak ayrılmıştır. Erdem Can, kariyerine NBA’de devam edecektir.
 
Erdem Can, takımımızda görev yaptığı süreçte ortaya koyduğu çalışma azmi ile teknik ekibimizin en önemli parçalarından biri olmuş; birçok genç antrenöre örnek teşkil edecek kişisel gelişimiyle basketbolun en prestijli organizasyonlarından biri olarak kabul edilen NBA Yaz Ligi’nde de antrenör olarak takımımızı ve ülkemizi defalarca temsil etmiştir.
 
Erdem Can, şimdi ise bir Türk antrenör olarak bir ilke imza atacak ve NBA’de yardımcı koçluk yaparak bizleri gururlandırmaya devam edecektir.

 
Değerli antrenörümüz Erdem Can’a, Fenerbahçe Ailesi’ne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür eder, kariyerindeki bu yeni dönemde kendisine sonsuz başarılar dileriz.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü
 

Anahtar Kelimeler:
Erdem CanNBA.Fenerbahçe Beko
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