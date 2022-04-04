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Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi

   TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) , 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

04 Nisan 2022 Pazartesi 17:20
Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi

Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi

   TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) , 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Ergin Ataman'ın getirilmesi bekleniyor.TBF yapılan açıklamada şöyle denildi.

2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Türk basketboluna hem oyuncu hem de antrenör olarak önemli katkılarda bulunan Orhun Ene’ye bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileriz.

Türkiye Basketbol Federasyonu

 

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Basketbol FederasyonuOrhun EneErgin Ataman
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