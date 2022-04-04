Erkek Basketbol Milli Takımı'nda Orhun Ene dönemi sona erdi
TBF (Türkiye Basketbol Federasyonu) , 2020 yılından bu yana A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlük görevini yürüten Orhun Ene ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başantrenörlüğe Ergin Ataman'ın getirilmesi bekleniyor.TBF yapılan açıklamada şöyle denildi.
2020 yılından bu yana A Erkek Milli Takımımızda Başantrenör olarak görev yapan Orhun Ene’ye değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Türkiye Basketbol Federasyonu