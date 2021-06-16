Erken finalin galibi Fransa

EURO 2020 F Grubu mücadelesinde Fransa, Almanya'yı 1-0 yendi.Karşılaşmanın tek golü 20. dakikada Mats Hummels kaydederken, yıllar sonra milli takıma dönen deneyimli savunmacı kendi kalesine attığı golden sonra büyük üzüntü yaşadı.Fransa’nın attığı iki gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Gruptaki diğer maçta Portekiz, Macaristan’ı 3-0 mağlup edince, Almanya karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Fransa önemli bir avanta elde etmiş oldu. Fransa gruptaki ikinci maçını 19 Haziran’da Macaristan ile oynayacak. Almanya ise, aynı gün Portekiz ile karşı karşıya gelecek.