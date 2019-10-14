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Ersun Yanal takımın yeni liderini buldu

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımda lider oyuncu konusunda karar verdi.

Ersun Yanal takımın yeni liderini buldu

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımda lider oyuncu konusunda karar verdi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 09:07
Ersun Yanal takımın yeni liderini buldu

Ersun Yanal takımın yeni liderini buldu

    Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal takımda lider oyuncu konusunda karar verdi.Süper Lig'e verilen milli ara sonrası Denizlispor ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de orta sahanın beyni değişiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, kaburgasında kırık olan Emre Belözoğlu'nun liderlik görevini Luiz Gustavo'ya verecek. Orta sahada daha fazla sorumluluk alacak olan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli takımın hücumunu yönetecek. Yanal'ın bu kararı vermekte en büyük etken sambacının isabetli uzun pasları ve güçlü fiziği.

   Ersun Yanal, orta saha kurgusunda da zorunlu değişikliklere imza atacak. Tecrübeli teknik adam, son haftalarda sağ kanatta görev yapan Ozan Tufan'ı orta sahanın merkezine çekecek. Sarı-lacivertlilerin üçlü orta sahası Gustavo, Ozan ve Max Kruse'den oluşacak. Milli futbolcu Ozan, İsla'nın yokluğunda sağ bekte de görev yapmıştı. Denizlispor maçıyla birlikte başarılı futbolcu, 8 numarada görev alarak daha verimli olduğu mevkisine geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun YanalLuiz Gustavo
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