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Erteleme maçının galibi MKE Ankaragüc I MKE Ankaragücü 2-Hatayspor 0

 MKE Ankaragücü erteleme maçında Hatayspor'u evinde 2-0 yendi.

15 Aralık 2020 Salı 18:57
Erteleme maçının galibi MKE Ankaragüc I MKE Ankaragücü 2-Hatayspor 0

Erteleme maçının galibi MKE Ankaragüc I MKE Ankaragücü 2-Hatayspor 0

   MKE Ankaragücü erteleme maçında Hatayspor'u evinde 2-0 yendi.Ankaragücü’nün gollerini 69. dakikada Sarlija ve 89. dakikada Paintsil kaydetti. Hatayspor’da Gökhan Karadeniz 50. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu galibiyetle puanını 8’e yükseltirken, Hatayspor 18 puanda kaldı.

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Şahverdi Çetin dk. 84), Atakan Çankaya, Ender Aygören (Paintsil dk. 56, Cebrail Karayel dk. 90+3), Pinto, Endri Çekici, Lobjanidze, Emre Güral (Mücahit Can Akçay dk. 90+3)

Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Mehmet Ali Akın, Murat Sipahioğlu, Yusuf Eren Göktaş, Anıl Dikmen

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Hatayspor: Mohamedi, Popov, Billong, Sackey, Burak Can Çamoğlu (Katranis dk. 71), Rayane (Mirkan Aydın dk. 87), Ribeiro, Akintole (Traore dk. 87), Gökhan Karadeniz, Selim Ilgaz (Boupendza dk. 46), Diouf (Barbosa dk. 71)

Yedekler: Yavuz Buğra Boyar, Akın Alkan, Soner Örnek, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Sarlija (dk. 69), Paintsil (dk. 89) (MKE Ankaragücü)

Kırmızı kartlar: Gökhan Karadeniz (dk. 50) (A. Hatayspor)

Sarı Kartlar: Diouf, Boupendza, Ribeiro (A. Hatayspor), Pinto, Ender Aygören, Sarlija (MKE Ankaragücü)

Son Güncelleme: 15.12.2020 19:01
Anahtar Kelimeler:
MKE AnkaragücüHatayspor
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