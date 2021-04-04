Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eskişehirspor, 2. Lig’e düştü

 Eskişehirspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

04 Nisan 2021 Pazar 16:29
Eskişehirspor, 2. Lig’e düştü

Eskişehirspor, 2. Lig’e düştü

   Eskişehirspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.TFF 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşasan kırmızı siyahlılar karşılaşmadan 6-3 mağlup ayrıldı ve ligden düşen ilk takım oldu.

   Yıllardır süren maddi sıkıntıları çözemeyen ve sezona da 3 puan silme cezasıyla başlayan Eskişehirspor 28 maçta 1 galibiyet ve 8 beraberlik alabildi. Altınordu ise 52 puana yükselerek Süper Lig yolundaki iddiasını sürdürmeyi başardı.

    Karşılaşmada 2. dakikada Altıbordu, Ahmet İlhan Özek ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Metehan Mimaroğlu durumu 2-0 yaptı.32. dakikada Enis Destan ile Altınordu karşılaşmada 3-0 öne geçti.37. Ahmet Dereli, durumu 4-0 yaptı.İlk yarı Altınordu'nun 4-0 galbiyeti ile sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Eskişehirspor, İbrahim Halil Öner ile durumu 4-1 yaptı.77. dakikada  Ahmet Dereli ile Altınordu 5-1 öne geçti.80. dakikada Uğur Can Semizoğlu, durumu 5-2 yaptı.89. dakikada Burak İnce ile Altınordu karşılaşmada  6-2 öne geçti.90+2. dakikada Uğur Can Semizoğlu, durumu 6-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Altınordu 6-3 kazandı.

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Burak İnce dk. 46), Rahmi Salih Kaya, Muzaffer Kocaer, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek (Emre Çeltik dk. 61), Furkan Çil, Recep Aydın, Ahmet Dereli, Enis Destan (Emre Nefiz dk. 61)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener, Şeref Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Bartu Göçmen dk. 42), Emir Yıldız, Furgan Polat (Onurhan Uyanık dk. 68), Talha Erdoğan (Onur Arı dk. 68), Furkan Balaban, Necati Atilla Karaca (Uğur Can Semizoğlu dk. 69), Selman Çiftkanatlı (Utku Kızılkaya dk. 87), Doğukan Ünal, İbrahim Halil Öner

Yedekler: Mehmet Uğur, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay, Göktuğ Kaan Ünüvar, Cemal Yener Eren

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Ahmet Dereli (dk. 2, 32, 37 ve 77), Muzaffer Kocaer (dk. 30), Burak İnce (dk. 89) (Altınordu), İbrahim Halil Öner (dk. 65), Uğur Can Semizoğlu (dk. 80 ve 90+2) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 83) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Yusuf Can Esendemir, Ahmet Dereli (Altınordu), Bartu Göçmen (Eskişehirspor)

Anahtar Kelimeler:
EskişehirsporAltınordu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1
M.Başakşehir 3- Y.Malatyaspor 1
Gençlerbirliği deplasmanda kazandı
Gençlerbirliği deplasmanda kazandı
MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet
MKE Ankaragücü'nden kritik galibiyet
İH Konyaspor deplasmanda kazandı
İH Konyaspor deplasmanda kazandı
Hatayspor, Galatasaray'ı farklı yendi
Hatayspor, Galatasaray'ı farklı yendi
Ç.Rizespor 0 - F.Karagümrük 0
Ç.Rizespor 0 - F.Karagümrük 0
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
Sivas'ta gol sesi çıkmadı
HK Kayserispor 1- Göztepe 1
HK Kayserispor 1- Göztepe 1
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de play-off’u garantiledi
Fenerbahçe Beko EuroLeague’de play-off’u garantiledi
Türk Milli Takımı Letonya'ya takıldı | 3 - 3 
Türk Milli Takımı Letonya'ya takıldı | 3 - 3 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim