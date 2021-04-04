Eskişehirspor, 2. Lig’e düştü

Eskişehirspor'un ligin bitimine 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.TFF 1. Lig’in 28. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşasan kırmızı siyahlılar karşılaşmadan 6-3 mağlup ayrıldı ve ligden düşen ilk takım oldu.

Yıllardır süren maddi sıkıntıları çözemeyen ve sezona da 3 puan silme cezasıyla başlayan Eskişehirspor 28 maçta 1 galibiyet ve 8 beraberlik alabildi. Altınordu ise 52 puana yükselerek Süper Lig yolundaki iddiasını sürdürmeyi başardı.

Karşılaşmada 2. dakikada Altıbordu, Ahmet İlhan Özek ile 1-0 öne geçti.30. dakikada Metehan Mimaroğlu durumu 2-0 yaptı.32. dakikada Enis Destan ile Altınordu karşılaşmada 3-0 öne geçti.37. Ahmet Dereli, durumu 4-0 yaptı.İlk yarı Altınordu'nun 4-0 galbiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 65. dakikada Eskişehirspor, İbrahim Halil Öner ile durumu 4-1 yaptı.77. dakikada Ahmet Dereli ile Altınordu 5-1 öne geçti.80. dakikada Uğur Can Semizoğlu, durumu 5-2 yaptı.89. dakikada Burak İnce ile Altınordu karşılaşmada 6-2 öne geçti.90+2. dakikada Uğur Can Semizoğlu, durumu 6-3 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve karşılaşmayı Altınordu 6-3 kazandı.

Altınordu: Erhan Erentürk, Kahraman Demirtaş, Yusuf Can Esendemir (Burak İnce dk. 46), Rahmi Salih Kaya, Muzaffer Kocaer, Metehan Mimaroğlu, Ahmet İlhan Özek (Emre Çeltik dk. 61), Furkan Çil, Recep Aydın, Ahmet Dereli, Enis Destan (Emre Nefiz dk. 61)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener, Şeref Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer, Bedirhan Altunbaş, Arda Okumuş (Bartu Göçmen dk. 42), Emir Yıldız, Furgan Polat (Onurhan Uyanık dk. 68), Talha Erdoğan (Onur Arı dk. 68), Furkan Balaban, Necati Atilla Karaca (Uğur Can Semizoğlu dk. 69), Selman Çiftkanatlı (Utku Kızılkaya dk. 87), Doğukan Ünal, İbrahim Halil Öner

Yedekler: Mehmet Uğur, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay, Göktuğ Kaan Ünüvar, Cemal Yener Eren

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Ahmet Dereli (dk. 2, 32, 37 ve 77), Muzaffer Kocaer (dk. 30), Burak İnce (dk. 89) (Altınordu), İbrahim Halil Öner (dk. 65), Uğur Can Semizoğlu (dk. 80 ve 90+2) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 83) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Yusuf Can Esendemir, Ahmet Dereli (Altınordu), Bartu Göçmen (Eskişehirspor)