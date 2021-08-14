Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Eskişehirspor'lu futbolcu kaza geçirdi

 Eskişehirspor futbolcusu Selman Çikftkanatlı kaza geçirdi.

14 Ağustos 2021 Cumartesi 22:54
Eskişehirspor'lu futbolcu kaza geçirdi

Eskişehirspor'lu futbolcu kaza geçirdi

   Eskişehirspor futbolcusu Selman Çikftkanatlı kaza geçirdi.TFF 2'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da forma giyen Selman Çiftkanatlı (18), kullandığı motosikletin devrilmesiyle önünde seyreden belediye otobüsüne çarptı. Kazada Çiftkanatlı yaralanırken, motosikletteki arkadaşı Nazar Gülhan ise hayatını kaybetti.

   Kaza, akşam saatlerinde Batıkent Mahallesi Prof. Dr. Nusret Fişek Sokak’ta meydana geldi. Selman Çiftkanatlı yönetimindeki 26 AEH 323 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrilerek S.Ç.’nin kullandığı 26 EBB 106 plakalı şehir içi ulaşımı sağlayan belediye otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Çiftkanatlı ve Nazar Gülhan, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gülhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Selman Çiftkanatlı’nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ESKİŞEHİRSPOR’DAN AÇIKLAMA

Eskişehirspor’un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Futbolcumuz Selman Çiftkanatlı bugün arkadaşı Nazar Gülhan ile birlikte trafik kazası geçirmiştir. Nazar Gülhanın vefat ettiğini derin bir üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Futbolcumuzun yoğun bakımda tedavisi devam etmekte olup, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Nazar Gülhana Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyor, Selman Çiftkanatlıya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” denildi.

Fenerbahçe de Twitter hesabından Selman Çiftkanatlı için geçmiş olsun mesajı yayınlarken Nazar Gülhan için de başsağlığında bulundu.

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Selman ÇikftkanatlıEskişehirspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbulspor evinde kaybetti
İstanbulspor evinde kaybetti
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük
Gol düellosunun galibi F.Karagümrük
Lile evinde farklı kaybetti
Lile evinde farklı kaybetti
Chelsea sezona galibiyetle başladı
Chelsea sezona galibiyetle başladı
Manchester United sezona farklı galibiyetle başladı
Manchester United sezona farklı galibiyetle başladı
Sezona Beşiktaş galibiyetle başladı
Sezona Beşiktaş galibiyetle başladı
 Sivasspor uzatmalarda attığı golle turu geçti
 Sivasspor uzatmalarda attığı golle turu geçti
Galatasaray farklı kazanarak turu geçti
Galatasaray farklı kazanarak turu geçti
Trabzonspor penaltı atışlarıyla turu geçti
Trabzonspor penaltı atışlarıyla turu geçti
Türkiye’nin İlk Online Espor Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul
Türkiye’nin İlk Online Espor Eğitimi Veren Kurumu Spor İstanbul

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim