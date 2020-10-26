Esporda dünyanın en iyisi belli oluyor





League of Legends 2020 Dünya Şampiyonası, Çin ve Kore bölgelerini 6 yıl aradan sonra finalde yeniden karşı karşıya getiriyor. Global anlamda yılın en önemli espor etkinliklerinden olan 2020 Dünya Şampiyonası Finali’nde, DAMWON Gaming ile Suning takımları dünyanın en iyisi olmak için kozlarını paylaşacak.

Yarı final heyecanı 24 Ekim’deki G2 Esports - DAMWON Gaming karşılaşmasıyla başladı. Avrupa temsilcisi G2 Esports için özellikle Batılı izleyiciler büyük umutlar besliyordu. Favorinin DAMWON olduğu mücadelede beklenen oldu ve Kore temsilcisi, seride sürprize izin vermeyerek 3-1’lik rahat bir galibiyetle adını finale yazdırdı.

İlklerin Finali

Böylelikle 2 yıl aradan sonra ilk defa bir Avrupa temsilcisi şampiyona finaline yükselemedi. Yine 2 yıl aradan sonra ilk defa bir Kore takımı adını finale yazdırdı

Yarı finalin ikinci ayağında ise iki Çin ligi temsilcisi, TOP Esports ile Suning, karşı karşıya geldi. TOP Esports tarafı şampiyonanın favorilerinden biriydi ancak çeyrek finalde zorlanmış olmaları onlar hakkındaki soru işaretlerini arttırıyordu. Öte yandan Suning ekibi ise kendisinden beklenenden çok daha yüksek bir performans sergiliyordu. Yarı final serisi, TOP Esports hakkındaki soru işaretlerinin sebepsiz olmadığını gösterdi. Suning, favori olmadığı seriyi 3-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Kore - Çin Rekabeti

League of Legends esporunda Kore ve Çin bölgeleri uzun süredir rekabet halinde bulunuyordu. Kore bölgesi temsilcileri 2013 ve 2017 yılları arasında Dünya Şampiyonası’nı domine etmiş ve üst üste 5 şampiyonluk yaşamıştı. 2018 ve 2019 yıllarında ise ibre Çin temsilcilerinin lehine döndü ve son iki şampiyonayı Çin takımları kazandı.

Final Heyecanı 31 Ekim’de

31 Ekim tarihinde oynanacak DAMWON Gaming - Suning finali “en iyi bölge hangisi” tartışmalarına yeni bir yaklaşım getirecek. Sihirdar Kupası’nın yeni sahibini belirleyecek maç saat 13.00’da başlayacak ve lolespor.com’dan canlı yayınlanacak.