EURO 2020 ertelendi

UEFA EURO 2020'nin 1 yıl ertelendiğini açıkladı.UEFA, üye 55 ülkeyle telekonferans yöntemiyle bugün tarihi bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda alınan kararla 12 Haziran'da başlaması gereken EURO 2020 için 1 yıl erteleme kararı alındı. Turnuva, 11 Haziran / 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

Corona virüsü sebebiyle tüm dünyada sekteye uğrayan futbol sezonunun geleceği için gözler UEFA ile 55 ülke federasyon temsilcisinin yapacağı telekonferans toplantısına çevrilmişti. UEFA yaptığı değerlendirmeler neticesinde 12 Haziran’da başlaması beklenen EURO 2020’yi 1 yıl erteleme kararı aldı. Avrupa futbolunun beklediği dev organizasyon 11 Haziran -12 Temmuz 2021’de oynanacak.

Konu hakkında açıklama yapana UEFA Başkanı Alexander Ceferin, “Hepimiz biliyoruz ki Avrupa’daki bu korkunç virüs yaşamı oldukça zorlu bir hale getirdi. Şu an için EURO 2020’yi ertelemek tek seçeneğimizdi. 55 ülkenin tamamının desteğine sahibiz. Şu an için bütün olarak futbolu ve hem oyuncuların, hem de taraftarların sağlığını düşünmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin de yer alacağı Euro 2020'de maçların 12 farklı ülkede oynanacak olması virüsün kitleler arasındaki dolaşımını küresel anlamda daha da yayılmasını sağlayabileceği öngörülüyordu.

UEFA, üye 55 ülkeyle telekonferans yöntemiyle bugün tarihi bir toplantı gerçekleştirdi. Corona virisün futbola etkilerinin masaya yatırıldığı toplantıda organizasyonlarla ilgili net bir karar alındı. UEFA, EURO 2020’yi 1 sene erteleme teklifini sundu. Bu teklif üye ülkeler, Avrupa Kulüpler Birliği ve futbolcuları temsilen katılan FIFPro tarafından kabul edildi.

A Milli Takım 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecekti. Milliler organizasyonun açılış maçını İtalya ile Roma Olimpiyat Stadı’nda 12 Haziran tarihinde oynayacaktı.

(Skor)