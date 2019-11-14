EURO 2020 finallerindeyiz

Milli Takım EURO 2020 finallerine kalmayı başardı!Türkiye İzlanda maçı ile UEFA EURO 2020 Elemeleri heyecanımız devam etti. Türkiye konuğu İzlanda'yla 0-0 berabere kaldı ve EURO 2020 finallerine katılma hakkı kazandı!

UEFA EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 9. maçta Türkiye, İzlanda'yı konuk etti. Milli Takım konuğu ile 0-0 berabere kaldı ve 20 puana yükselerek gruptan çıkmayı garantiledi. Milli Takım EURO 2020 finallerine kalmayı başardı!

Dk. 7: İLK İSABETLİ ŞUT! Türkiye rakip kaleye ilk kez geldi. Sağ tarafta topla buluşan Cengiz ceza sahasına sokulup sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.

Dk. 16: PAS HIZLI! Sağ tarafta topla buluşan Cengiz Ünder süratle rakip ceza sahasına yaklaştı ve Burak Yılmaz ile duvar pası yapmak istedi fakat Burak'ın pası biraz hızlı olunca top oyun alanını terk etti.

Dk. 29: EN NET FIRSAT! Ozan Tufan orta alanda topu rakiplerinden çok güzel kurtardı ve sağ taraftaki Zeki Çelik'i görerek oyunu genişletti. Zeki sağ taraftan ceza sahasına iyi bir orta yaptı fakat müsait durumdaki Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı gitti.

Dk. 45: SAVUNMA ARAYA GİRDİ! Hakan Çalhanoğlu sol taraftan taşıdığı topu içeri ortaladı. Savunma topu uzaklaştırmak isterken son olarak Arnason'a çarpan top kornere giti.

Dk. 51: SAVUNMA ARAYA GİRDİ! Bödvarsson topu Merih'ten kurtararak ceza sahasına girdi ancak Zeki ve Çağlar kademeye girerek tehlikeyi önledi.

Dk. 53: DİREĞE ÇARPTI! Sağ tarafta savunmadan seken topu önünde bulan Burak Yılmaz sert bir orta yolladı. Bir anda kaleye yönelen top üst direğe çarpıp uzak köşeden taça çıktı.

Dk. 62: AZ FARKLA! Ceza sahasının dışında topla buluşan Ozan Tufan uzak mesafeden çok sert vurdu ancak top az farkla direğin üzerinden dışarı gitti.

Dk. 77: Maçta son bölümler yaklaşırken Türkiye'nin üçü isabetli olmak üzere on şut attığı görülürken İzlanda dört şutunda da isabet sağlayamadı.

Dk. 78: İlk yarının bazı bölümlerinde konuk ekip İzlanda'nın Türkiye ceza sahası çevresinde baskı kurduğu bölümler olsa da ikinci yarıda oyunun büyük bölümü İzlanda yarı sahasında oynandı.

Dk. 82: ÇİZGİDEN ÇIKTI! AFERİN MERİH! İzlanda korner ve sonrasında yaşanan karambolde gole çok yaklaştı. Merih Demiral ağlara giden topu tam çizgiden çıkardı!Maçta başka poziyon olmayınca karşılaşma 0-0 berabere bitti.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan Tufan, Okay, Cengiz, Hakan, Burak TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş İZLANDA: Halldorsson, Palsson, R. Sigurdsson, Arnason, A. Skulason, B. Bjarnason, G. Sigurdsson, Traustason, Bödvarsson, Finnbogason, Sigthorsson TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren

(Sözcü)