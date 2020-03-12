Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Euroleague’de coronovirüsü nedeniyle maçları durdurma kararı

Euroleague yönetimi corona virüsü salgını nedeniyle tüm liglerin askıya alındığını açıkladı.

12 Mart 2020 Perşembe 15:34
Euroleague’de coronovirüsü nedeniyle maçları durdurma kararı

Euroleague’de coronovirüsü nedeniyle maçları durdurma kararı

   Euroleague yönetimi corona virüsü salgını nedeniyle tüm liglerin askıya alındığını açıkladı. Anadolu Efes bu akşam oynanacak Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine gönderdi.

EuroLeague yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. Anadolu Efes bu akşam oynanacak Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine gönderdi.

Corona virüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor… NBA’in askıya alınma kararının ardından gözler Euroleague’e çevilmişti.

Yoğun fiksür ve dolayısıyla seyehat sıklığından dolayı koronavirüs için “potansiyel tehlike” olan EuroLeague takımlarının “ligi durdurma” taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan EuroLeague yönetimi, bu hafta maçların oynanmayacağını açıkladı. Tüm kulüp yöneticileri ve profesyonelleriyle görüşme halinde olan EuroLeague yönetimi bugünkü toplantının ardından resmi olarak corona virüsü nedeniyle tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

    Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı. Öte yandan Bu sezon THY EuroLeague’de Final Four’a ev sahipliği yapacak olan Lanxess Arena’da yapılacak tüm organizasyonlar, “koronavirüs tehlikesi nedeniyle” 11 Nisan’a kadar iptal edildi.

Anadolu Efes, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“EuroLeague yönetimi, yeni koronavirüs COVID-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi sebebiyle, 12 Mart 2020 Perşembe gününden itibaren Turkish Airlines EuroLeague 2019 – 2020 sezonunu geçici bir süre için askıya almıştır.

Kulübümüz için de halkımızın ve oyuncularımızın sağlığı, tüm sonuçların ve başarıların önündedir.

Turkish Airlines EuroLeague maçlarımız için resmi biletleme partnerimiz Biletix’ten tekil maç bileti veya paket bilet satın alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, bilet alımı yaptıkları ödeme yöntemi üzerinden 10 (on) iş günü içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Saygılarımızla,

Anadolu Efes Spor Kulübü”

(Skor)

Anahtar Kelimeler:
Euroleague
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray'dan İBB''den coronovirüs önlem talebi
Galatasaray'dan İBB''den coronovirüs önlem talebi
Real Madrid'den corona virüsü nedeniyle karantina kararı 
Real Madrid'den corona virüsü nedeniyle karantina kararı 
McLaren Formula 1 yarışından çekildi
McLaren Formula 1 yarışından çekildi
Ronaldo karantiya alındı
Ronaldo karantiya alındı
PSG çeyrek finalde
PSG çeyrek finalde
Liverpool'a tarihi şok
Liverpool'a tarihi şok
Trabzonspor, averajla liderlik koltuğuna oturdu
Trabzonspor, averajla liderlik koltuğuna oturdu
Mahalle takımlarına müjde | Maçlar geri dönüyor 
Mahalle takımlarına müjde | Maçlar geri dönüyor 
İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu
İstanbul Tarihi Yarımada'da gece koşusu
Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı
Galatasaray şampiyonluk yolunda yara aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim