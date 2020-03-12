Euroleague’de coronovirüsü nedeniyle maçları durdurma kararı

Euroleague yönetimi corona virüsü salgını nedeniyle tüm liglerin askıya alındığını açıkladı. Anadolu Efes bu akşam oynanacak Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine gönderdi.

EuroLeague yönetimi, corona virüs salgını nedeniyle ikinci bir açıklamaya kadar organizasyondaki tüm maçların askıya alındığını bildirdi. Anadolu Efes bu akşam oynanacak Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine gönderdi.

Corona virüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor… NBA’in askıya alınma kararının ardından gözler Euroleague’e çevilmişti.

Yoğun fiksür ve dolayısıyla seyehat sıklığından dolayı koronavirüs için “potansiyel tehlike” olan EuroLeague takımlarının “ligi durdurma” taleplerini değerlendirmeye aldığını açıklayan EuroLeague yönetimi, bu hafta maçların oynanmayacağını açıkladı. Tüm kulüp yöneticileri ve profesyonelleriyle görüşme halinde olan EuroLeague yönetimi bugünkü toplantının ardından resmi olarak corona virüsü nedeniyle tüm maçların askıya alındığını bildirdi.

Anadolu Efes, bu akşamki Valencia maçı öncesi kampı iptal ederek oyuncuları evlerine yolladı. Öte yandan Bu sezon THY EuroLeague’de Final Four’a ev sahipliği yapacak olan Lanxess Arena’da yapılacak tüm organizasyonlar, “koronavirüs tehlikesi nedeniyle” 11 Nisan’a kadar iptal edildi.

Anadolu Efes, resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“EuroLeague yönetimi, yeni koronavirüs COVID-19'un Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmesi sebebiyle, 12 Mart 2020 Perşembe gününden itibaren Turkish Airlines EuroLeague 2019 – 2020 sezonunu geçici bir süre için askıya almıştır.

Kulübümüz için de halkımızın ve oyuncularımızın sağlığı, tüm sonuçların ve başarıların önündedir.

Turkish Airlines EuroLeague maçlarımız için resmi biletleme partnerimiz Biletix’ten tekil maç bileti veya paket bilet satın alan taraftarlarımızın bilet ücretleri, bilet alımı yaptıkları ödeme yöntemi üzerinden 10 (on) iş günü içerisinde kendilerine iade edilecektir.

Saygılarımızla,

Anadolu Efes Spor Kulübü”

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