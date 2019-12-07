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Everton, Chelsea'yi 3-1 yendi

 Everton teknik direktör değişikliğinden sonra çıktığı karşılaşmada Chelsea'yi 3-1 yendi

Everton, Chelsea'yi 3-1 yendi

 Everton teknik direktör değişikliğinden sonra çıktığı karşılaşmada Chelsea'yi 3-1 yendi

07 Aralık 2019 Cumartesi 18:11
Everton, Chelsea'yi 3-1 yendi

Everton, Chelsea'yi 3-1 yendi

   Everton teknik direktör değişikliğinden sonra çıktığı karşılaşmada Chelsea'yi 3-1 yendi.İngiltere Premier Lig 16. hafta mücadelesinde sahasında Chelsea'yi konuk eden Everton, Cenk Tosun'un forma giymediği karşılaşmayı 3-1 kazanmayı bildi.

Hafta içinde teknik direktör Marco Silva'yı görevden alan Everton, Duncan Ferguson yönetiminde çıktığı maçın 5. dakikasında Richarlison'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın 48. dakikasında Dominic Calvert-Lewin skoru 2-0'a getirdi.

Ancak Londra temsilcisi Chelsea, 52'de Mateo Kovacic ile umutlandı ve durumu 2-1'e taşıdı.

Ancak ev sahibi Everton'da Dominic Calvert-Lewin 84. dakikada attığı golle maçın sonucunu 3-1 olarak belirleyen isim oldu.

Ligde oynadığı son 3 maçını da kaybeden Everton, bu galibiyetle puanını 20 yaparken Chelesa 29 puanda kaldı.

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