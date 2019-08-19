EY Malatyaspor, M.Başakşehir'e gol yağdırdı

Evkur Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir'i farklı yendi.Cemil Usta Sezonu Süper Lig 1. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Medipol Başakşehir, deplasmandan 3-0’lık yenilgiyle döndü.

İlk yarıda iki takım da kaliteli futbol sergilemeyi başaramadı ve 0-0’lık beraberlikle soyunma odasına gidildi. Ancak ikinci yarıda yapılan karşılıklı oyuncu değişiklikleri ile pozisyonların sayısı artmaya başladı.

Başakşehir’in oyuna ağırlığını koymaya başladığı anlarda İrfan Can Kahveci’nin ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kalması İstanbul ekibinin bütün planlarını bozdu.

Bu pozisyondan 2 dakika sonra, 69. dakikadada Guilherme’nin vuruşunda Yeni Malatyaspor 1-0 öne geçerken 87’de Adis Jahovic durumu 2-0’a getiren isim oldu.

Farkı azaltmak için uğraşan Başakşehir’in umudunu bitiren isim 90+3’te skoru 3-0 yapan Fofana oldu ve Yeni Malatyaspor sahadan bu skorla galibiyetle ayrıldı.

Başakşehir’de oyuna sonradan giren Arda Turan, Gökhan İnler ve Fredrik Gulbrandsen gibi isimler beklenen performansı sergileyemedi.

Yeni Malatyaspor gelecek hafta deplasmanda Trabzonspor’a konuk olurken Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

(Sözcü)