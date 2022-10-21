Eyüpspor 2 - Sakaryaspor 1
Spor Toto 1. Lig açılış maçında Eyüpspor evinde Sakaryaspor'lu 2-1 yendi.Eyüp Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Ömer Faruk Turtay yönetti.Karşılaşmanın 6. dakikasında Sakaryaspor Kabongo Kassongo'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti.16. dakikada Eyüpspor'da İbrahim Akdağ oyundan çıkarken yerine Taşkın İlter oyuna girdi.27. dakikada Sakaryaspor'da Çağlayan Menderes sarı kart gördü.32. dakikada evsahibi ekip Eyüpspor Recep Niyaz'la skoru 1-1 yaptı.38. dakikada Eyüpspor'da Luccas Claro oyundan çıktı.Yerine Alpaslan Öztürk oyuna girdi.38. dakikada Sakaryaspor'da Hüsamettin Tut sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikasında Sakaryapor’da Hurşit Taşcı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.62. dakikada Sakaryaspor’da Yasin Pehlivan sarı kart gördü.70. dakikada Eyüpspor Uğur Demirok ile skoru 2-1 yaptı.Ancak WAR’dan gelen kararla gol iptal oldu.73. dakikada Sakaryapor’da Emirhan Aydoğan ve Kaiyne Wooley oyundan çıktılar.Yerine Serkan Odabaşıoğlu ve odise Roshi oyuna girdiler.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eyüpspor evinde Sakaryaspor’u 2-1 yendi.Bu sonuçla Eyüpspor puanını 21 yaparken, Sakarspor 15 puanda kaldı.
Eyüpspor:Harun Tekin, Luccas Claro, Murat Uçar, Uğur Demirok, Sinan Kurt, Ryan Babel, Recep Niyaz, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ, Cenk Ahmet Alkılıç, Emeka Friday Eze
Teknik Direktör:İbrahim Üzülmez
Sakaryaspor:Cihan Topaloğlu, Çağlayan Menderes, Isaac Donkor, Hüsamettin Tut, Oğuz Yıldırım, Hurşit Taşcı, Emirhan Aydoğan, Kaiyne Woolery, Michal Nalepa, Yasin Pehlivan, Kabongo Kassongo
Teknik Direktör.Serkan Özbalta