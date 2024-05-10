Farkındalık için 3 bin kişilik buluşma

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşması ve birlikte eğlenmesi amacıyla oyunlar ve yarışmalar organize edilecek.

HEM OYUN HEM YARIŞMA

11 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’den 16.00’ya kadar sürecek etkinliklerde, parkur çalışmaları ve gösteri maçları yapılacak.

4 yaşından büyük sporcuların katılabileceği Engelliler Haftası Spor Etkinliği’nde 750 engelli birey ve 1.000 spor okulu öğrencisi yer alacak. Ebeveynlerle birlikte etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, tişört ve şort verilecek.

ENGELLİLER HAFTASI SPOR ETKİNLİĞİ’NDE YER VERİLEN BRANŞLAR VE ÇALIŞMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK:

Tenis temelli koordinasyon-rekreasyon parkurları

Tenis eğitimi ve maçları

Tenis temelli spor parkurları

Açık alan koordinasyon parkuru

Açık alan voleybol maçları

Jimnastik/hareket egzersiz parkuru

Engelli-engelsiz basketbol maçı

Basketbol koordinasyon parkuru

Görme engelliler futbol gösteri maçı

Engelli-engelsiz futbol koordinasyon parkuru

Atletizm koordinasyon parkuru

Diğer etkinlik alanları (Sahnebüs, bilim teknoloji atölyesi, oyun grupları vb.)

ENGELLİLER HAFTASI SPOR ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

12.00 Alana giriş ve etkinlik başlangıcı

14.15 Basketbol gösteri maçı

14.45 Görme engelliler futbol maçı

16.00 Kapanış