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Farkındalık için 3 bin kişilik buluşma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Spor İstanbul, Engelliler Haftası’nda farkındalık yaratmak için büyük bir spor etkinliği düzenleyecek.

10 Mayıs 2024 Cuma 11:42
Farkındalık için 3 bin kişilik buluşma






Farkındalık için 3 bin kişilik buluşma

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde İBB Pendik Çamlık Spor Tesisi’nde engelli ve engelli olmayan tüm sporcuların kaynaşması ve birlikte eğlenmesi amacıyla oyunlar ve yarışmalar organize edilecek.

HEM OYUN HEM YARIŞMA

11 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’den 16.00’ya kadar sürecek etkinliklerde, parkur çalışmaları ve gösteri maçları yapılacak. 

4 yaşından büyük sporcuların katılabileceği Engelliler Haftası Spor Etkinliği’nde 750 engelli birey ve 1.000 spor okulu öğrencisi yer alacak. Ebeveynlerle birlikte etkinliğe yaklaşık 3 bin kişinin katılması bekleniyor. Etkinlik sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, tişört ve şort verilecek.

ENGELLİLER HAFTASI SPOR ETKİNLİĞİ’NDE YER VERİLEN BRANŞLAR VE ÇALIŞMALAR ŞU ŞEKİLDE OLACAK:

  • Tenis temelli koordinasyon-rekreasyon parkurları
  • Tenis eğitimi ve maçları
  • Tenis temelli spor parkurları
  • Açık alan koordinasyon parkuru
  • Açık alan voleybol maçları
  • Jimnastik/hareket egzersiz parkuru
  • Engelli-engelsiz basketbol maçı
  • Basketbol koordinasyon parkuru
  • Görme engelliler futbol gösteri maçı
  • Engelli-engelsiz futbol koordinasyon parkuru
  • Atletizm koordinasyon parkuru
  • Diğer etkinlik alanları (Sahnebüs, bilim teknoloji atölyesi, oyun grupları vb.)

 ENGELLİLER HAFTASI SPOR ETKİNLİKLERİ PROGRAMI

12.00 Alana giriş ve etkinlik başlangıcı
14.15 Basketbol gösteri maçı
14.45 Görme engelliler futbol maçı
16.00 Kapanış

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