Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fas penaltı atışları sonrası çeyrek finalde...Fas 3 - İspanya 0

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Fas normal süresi golsüz süren İspanya maçında penaltı atışları sonrası çeyrek finalde.

06 Aralık 2022 Salı 20:55
Fas penaltı atışları sonrası çeyrek finalde...Fas 3 - İspanya 0

Fas penaltı atışları sonrası çeyrek finalde...Fas 3 - İspanya 0

   2022 Dünya Kupası son 16 maçında Fas normal süresi golsüz süren İspanya maçında penaltı atışları sonrası çeyrek finalde.Penaltı atışlarında Fas İspanya'yı 3-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada İspanya'da Marco Asensio ve Gavi oyundan çıktılar.Yerine Alvaro Morata  ve Carlos Soler oyuna girdiler.66. dakikada Fas'ta Sofiane Boufal yerini  Abdessamad Ezzalzouli'ye bıraktı.75. dakikada İspanya'da Ferran Torres yerini Williams Arthuer'e bıraktı.76. dakikada İspanya'da Aymeric Laporte sarı kart gördü.84. dakikada Fas'ta Selim Amallah,  Youssef En Nesyri, Noussair Mazraoui ve Naif Aguerd oyundan çıktılar.Yerine Walid CheddiraAbdelhamid SabiriYahia Attiyat ve Jawad El Yamiq oyuna girdiler.90. dakikada Fas'ta Romain Saiss sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi.

Uzatma Dakikaları      

   Uzatma dakikalarında 99. dakikada İspanya'da Dani Olmo ve Jordi Alba oyundan çıktılar.Yerine Ansu Fati ve Alejandro Balde oyuna girdiler.118. dakikada İspanya'da Nicholas Williams Arthuer yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.120. dakikada Fas'ta Azzedine Ounahi yerini Badr Banoun'a bıraktı.Karşılaşmanın uzatma dakiikalarında da go sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Penaltı Atışları;

                      Fas       İspanya

1.Penaltı          1            0

2.Penaltı          1            0

3.Penaltı          0            0

4.Penaltı          1            0

Fas:Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Naif Aguerd, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah,Sofiane Boufal,Youssef En Nesyri 

İspanya:Unai Simon, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Sergio Busquets, Marcos Llorente, Gavi, Marco Asensio, Ferran Torres, Rodri, Pedri, Dani Olmo 

 

 

Son Güncelleme: 06.12.2022 21:14
Anahtar Kelimeler:
FasIspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Portekiz çeyrek finalde....Portekiz 6 - İsviçre 1
Portekiz çeyrek finalde....Portekiz 6 - İsviçre 1
Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76
Büyükçekmece Basketbol 83 - Anadolu Efes 76
Galatasaray, Villareal'e 4-3 yenildi.
Galatasaray, Villareal'e 4-3 yenildi.
Samba yaparak çeyrek finaldeler....Brezilya 4 - Güney Kore 1
Samba yaparak çeyrek finaldeler....Brezilya 4 - Güney Kore 1
Hırvatistan penaltı atışlarıyla çeyrek finalde...Japonya 2 - Hırvatistan 4
Hırvatistan penaltı atışlarıyla çeyrek finalde...Japonya 2 - Hırvatistan 4
İngiltere çeyrek finalde...İngiltere 3 - Senegal 0
İngiltere çeyrek finalde...İngiltere 3 - Senegal 0
Fenerbahçe Beko 9'da 9 yaptı...Gaziantep Basketbol 68 -Fenerbahçe Beko 76
Fenerbahçe Beko 9'da 9 yaptı...Gaziantep Basketbol 68 -Fenerbahçe Beko 76
Fransa çeyrek finalde….Fransa 3 - Polonya 1
Fransa çeyrek finalde….Fransa 3 - Polonya 1
Anadolu Efes 111 - Pınar Karşıyaka 112
Anadolu Efes 111 - Pınar Karşıyaka 112
Arjantin çeyrek finalde ...Arjantin 2 - Avustralya 1
Arjantin çeyrek finalde ...Arjantin 2 - Avustralya 1

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim