Fas penaltı atışları sonrası çeyrek finalde...Fas 3 - İspanya 0

2022 Dünya Kupası son 16 maçında Fas normal süresi golsüz süren İspanya maçında penaltı atışları sonrası çeyrek finalde.Penaltı atışlarında Fas İspanya'yı 3-0 yendi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 63. dakikada İspanya'da Marco Asensio ve Gavi oyundan çıktılar.Yerine Alvaro Morata ve Carlos Soler oyuna girdiler.66. dakikada Fas'ta Sofiane Boufal yerini Abdessamad Ezzalzouli'ye bıraktı.75. dakikada İspanya'da Ferran Torres yerini Williams Arthuer'e bıraktı.76. dakikada İspanya'da Aymeric Laporte sarı kart gördü.84. dakikada Fas'ta Selim Amallah, Youssef En Nesyri, Noussair Mazraoui ve Naif Aguerd oyundan çıktılar.Yerine Walid Cheddira, Abdelhamid Sabiri, Yahia Attiyat ve Jawad El Yamiq oyuna girdiler.90. dakikada Fas'ta Romain Saiss sarı kart gördü.Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erdi.

Uzatma Dakikaları

Uzatma dakikalarında 99. dakikada İspanya'da Dani Olmo ve Jordi Alba oyundan çıktılar.Yerine Ansu Fati ve Alejandro Balde oyuna girdiler.118. dakikada İspanya'da Nicholas Williams Arthuer yerini Pablo Sarabia'ya bıraktı.120. dakikada Fas'ta Azzedine Ounahi yerini Badr Banoun'a bıraktı.Karşılaşmanın uzatma dakiikalarında da go sesi çıkmadı ve karşılaşma penaltı atışlarına gitti.

Penaltı Atışları;

Fas İspanya

1.Penaltı 1 0

2.Penaltı 1 0

3.Penaltı 0 0

4.Penaltı 1 0

Fas:Bono, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Naif Aguerd, Romain Saiss, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah,Sofiane Boufal,Youssef En Nesyri

İspanya:Unai Simon, Jordi Alba, Aymeric Laporte, Sergio Busquets, Marcos Llorente, Gavi, Marco Asensio, Ferran Torres, Rodri, Pedri, Dani Olmo