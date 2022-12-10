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Fas tarih yazdı...Fas Yarı Finalde...Fas 1 - Portekiz 0

2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale kaldı.

10 Aralık 2022 Cumartesi 19:49
Fas tarih yazdı...Fas Yarı Finalde...Fas 1 - Portekiz 0

Fas tarih yazdı...Fas Yarı Finalde...Fas 1 - Portekiz 0

    2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale kaldı.Fas Dünya Kupası tarihinde yarı finale kalan ilk Afrika ülkesi oldu.Karşılaşmanın 42. Dakikasında Fas, Youssef En Nesyri ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fas üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 52. Dakikada Portekiz’de Raphael Guerreiro ve Ruben Neves oyundan çıktılar.Yerine Joao Cancelo ve Cristiano Ronaldo oyuna girdiler.57. dakikada Fas’ta Romain Saiss yerini Achraf Dari’ye bıraktı.65. dakikada Fas’ta Selim Amallah ve Youssef En Nesyri oyundan çıktılar.Yerine Walid Cheddira ve Bade Banoun oyuna girdiler.

   Karşılamanın 69. Dakikasında Portekiz’de Goncalo Matias Ramos ve Otavio oyundan çıktılar.Yerine Rafael Leao ve Vitor Ferreira oyuna girdiler.70.dakikada Fas’ta Achraf Dari sarı kart gördü.79. dakikada Portekiz’de Diago Dalot yerini Ricardo Horta’ya bıraktı.82. dakikada Fas’ta Hakim Ziyech ve Sofiane Boufal oyundan çıktılar.Yerine Zakaria Abouhial ve Yahya Jabrane oyuna girdiler.87. dakikada Portekiz'de Vitor Ferreira sarı kart gördü.90+1. dakikada Fas'ta Walid Cheddira sarı kart gördü.90+3. dakikada Fas'ta Walid Cheddira ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fas kupada büyük süpriz yaparak Portekiz'i 1-0 yendi ve yarı finale adını yazdırdı.

Fas:Bono, Achraf Hakimi, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Yahia Attiyat, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri    

Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio, Joao Felix, Goncalo Matias Ramos  

Son Güncelleme: 10.12.2022 20:04
Anahtar Kelimeler:
FasPortekiz
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