Fas tarih yazdı...Fas Yarı Finalde...Fas 1 - Portekiz 0
2022 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fas, Portekiz'i 1-0 yenerek yarı finale kaldı.Fas Dünya Kupası tarihinde yarı finale kalan ilk Afrika ülkesi oldu.Karşılaşmanın 42. Dakikasında Fas, Youssef En Nesyri ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fas üstünlüğü ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Karşılamanın 69. Dakikasında Portekiz’de Goncalo Matias Ramos ve Otavio oyundan çıktılar.Yerine Rafael Leao ve Vitor Ferreira oyuna girdiler.70.dakikada Fas’ta Achraf Dari sarı kart gördü.79. dakikada Portekiz’de Diago Dalot yerini Ricardo Horta’ya bıraktı.82. dakikada Fas’ta Hakim Ziyech ve Sofiane Boufal oyundan çıktılar.Yerine Zakaria Abouhial ve Yahya Jabrane oyuna girdiler.87. dakikada Portekiz'de Vitor Ferreira sarı kart gördü.90+1. dakikada Fas'ta Walid Cheddira sarı kart gördü.90+3. dakikada Fas'ta Walid Cheddira ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fas kupada büyük süpriz yaparak Portekiz'i 1-0 yendi ve yarı finale adını yazdırdı.
Fas:Bono, Achraf Hakimi, Romain Saiss, Jawad El Yamiq, Yahia Attiyat, Sofyan Amrabat, Hakim Ziyech, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Sofiane Boufal, Youssef En Nesyri
Portekiz:Diogo Costa, Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias, Raphael Guerreiro, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Ruben Neves, Otavio, Joao Felix, Goncalo Matias Ramos