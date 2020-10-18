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Fatih Karagümrük 1 - Kasımpaşa 1

Fatih Karagümrük Kasımpaşa ile puanları paylaştı.

18 Ekim 2020 Pazar 17:38
Fatih Karagümrük 1 - Kasımpaşa 1

Fatih Karagümrük 1 - Kasımpaşa 1

   Fatih Karagümrük Kasımpaşa ile puanları paylaştı.Karşılaşmanın 7. dakikada Biglia'nın savunmanın arkasına yolladığı top Sobiech için hızlıydı ve top kaleci Ramazan'da kaldı. 19. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj sağ kanattan ekili olabilecek bir orta yapsa da bu top, Koita için yüksek kaldı ve kimsenin dokunamadığı top sol kanada açıldı. 22. dakikada Kasımpaşa, ceza sahası dışından tehlikeli oldu. Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı top sonrası Alan'ın ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunu, kaleci Viviano çıkarırken sağ kanada açılan top sonrası bu kez ceza sahası çizgisi üzerinden şansını deneyen Tirpan'ın şutu da az farkla dışarı çıktı. 45+2. dakikada Karagümrük, derbide öne geçmeyi başaran taraf oldu. Balkovec'in ortasında kafa vuruşunu yapan Sobiech, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 galibiyeti ile sona erdi.

İkinci yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısına Kasımpaşa golle başladı.47. dakikada sağ çaprazdan Hajradinovic'in kullandığı serbest vuruşta altı pas üzerinde kafa vuruşunu yapan Aytaç Kara, skoru 1-1'e getirdi. Karagümrük'te 69. dakikada oyuna giren Jimmy Durmaz, 74. dakikada Tirpan'a yaptığı sert hareket sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.84. dakikada Karagümrük, 10 kişiyle gole çok yaklaştı. Ndao, taşıdığı topu ceza sahası içinde altı pastaki Mevlüt Erdinç'e çevirdi. Tecrübeli oyuncunun altı pastan yaptığı vuruş üstten auta gitti. Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi. 

 

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Sabo, Salibur, Sobiech 

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Aytaç, Carius, Koita

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükKasımpaşa
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