Fatih Karagümrük 1 - Kasımpaşa 1
Fatih Karagümrük Kasımpaşa ile puanları paylaştı.Karşılaşmanın 7. dakikada Biglia'nın savunmanın arkasına yolladığı top Sobiech için hızlıydı ve top kaleci Ramazan'da kaldı. 19. dakikada Kasımpaşa'da Florent Hadergjonaj sağ kanattan ekili olabilecek bir orta yapsa da bu top, Koita için yüksek kaldı ve kimsenin dokunamadığı top sol kanada açıldı. 22. dakikada Kasımpaşa, ceza sahası dışından tehlikeli oldu. Karagümrük'ün çıkarken kaptırdığı top sonrası Alan'ın ceza sahası sol çaprazdan sert vuruşunu, kaleci Viviano çıkarırken sağ kanada açılan top sonrası bu kez ceza sahası çizgisi üzerinden şansını deneyen Tirpan'ın şutu da az farkla dışarı çıktı. 45+2. dakikada Karagümrük, derbide öne geçmeyi başaran taraf oldu. Balkovec'in ortasında kafa vuruşunu yapan Sobiech, takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 1-0 galibiyeti ile sona erdi.
İkinci yarı
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Ndao, Ndiaye, Sabo, Salibur, Sobiech
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Jeanvier, Tarkan, Haddadi, Tirpan, Yusuf, Hajradinovic, Aytaç, Carius, Koita