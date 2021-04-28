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Fatih Karagümrük 2- Antalyaspor 2

Süper Lig 38. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor'u 2-2 berabere kaldı.

28 Nisan 2021 Çarşamba 17:34
Fatih Karagümrük 2- Antalyaspor 2

Fatih Karagümrük 2- Antalyaspor 2

   Süper Lig 38. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor'u 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Fatih Karagümrük, Eren Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.24. dakikada Fatih Karagümrük, Fabio Borini ile skoru 2-0 yaptı.34. dakikada Antalyaspor penaltıdan Fredy'nin golüyle karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Antalyaspor'un baskısı ile başladı.Antalyaspor bu baskısının neticesini son dakikalarda aldı.90. dakikada Antalyaspor, Amilton ile durumu 2-2 yaptı.Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

   Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 51 yaparken, Antalyaspor 43 puan oldu.39. hafta maçlarında Fatih karagümrük deplasmanda İH Konyaspor ile oynarken, Antalyaspor evinde Göztepe ile oynayacak.

Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci

Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin.

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükAntalyaspor
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