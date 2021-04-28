Fatih Karagümrük 2- Antalyaspor 2
Süper Lig 38. hafta karşılaşmasında Fatih Karagümrük evinde Antalyaspor'u 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 13. dakikasında Fatih Karagümrük, Eren Albayrak'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.24. dakikada Fatih Karagümrük, Fabio Borini ile skoru 2-0 yaptı.34. dakikada Antalyaspor penaltıdan Fredy'nin golüyle karşılaşmada durumu 2-1 yaptı.İlk yarı Fatih Karagümrük'ün 2-1 galibiyeti ile sona erdi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 51 yaparken, Antalyaspor 43 puan oldu.39. hafta maçlarında Fatih karagümrük deplasmanda İH Konyaspor ile oynarken, Antalyaspor evinde Göztepe ile oynayacak.
Fatih Karagümrük: Viviano, Biglia, Efe, Borini, Ndao, Fatih, Hedenstad, Serhat, Lens, Zukanovic, Bertolacci
Antalyaspor: Boffin, Ersan, Naldo, Eren, Nuri, Orgill, Drole, Fredy, Ufuk, Amilton, Bünyamin.