Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0
Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük evinde oynadığı ilk karşılaşmada Yeni Malatyaspor’u ağırladı.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-0 kazandı.Karşılaşmanın 4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan’ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak Fatih Karagümrük’ü Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.11. dakikada gelişen Malatyaspor atağında topu kapan Umut Bulut’un altıpas üzerinde çektiği şutta top yandan auta çıktı.22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez’in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Bıyık tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Bıyık’ın pasını çıkardığı Ahmed Ildız'in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.İlk yarı Fatih Karagümrük’ün 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.
İkinci Yarı
Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Enzo Roco, Zukanovic, Alparslan, Murat, Erik Sabo, Vato Arveladze, Ndao, Sobiech, Mevlьt Erdinз
Yeni Malatyaspor: Herera, Chebake, Murat Akзa, Ndayishimiye, Karim Hafes, Ahmed İldiz, Acquah, Cueva, Fofana, Adem Bьyьk, Umut Bulut