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Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0

Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük evinde oynadığı ilk karşılaşmada Yeni Malatyaspor’u ağırladı.

12 Eylül 2020 Cumartesi 18:27
Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0

Fatih Karagümrük 3 - Yeni Malatyaspor 0

    Süper Lig’in yeni ekibi Fatih Karagümrük evinde oynadığı ilk karşılaşmada Yeni Malatyaspor’u ağırladı.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-0 kazandı.Karşılaşmanın 4. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Ramazan’ın ortasında top üst direğe çarparak kale çizgisi üzerine düştü. Zukanovic ise dönen topu tamamlayarak Fatih Karagümrük’ü Yeni Malatyaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.11. dakikada gelişen Malatyaspor atağında topu kapan Umut Bulut’un altıpas üzerinde çektiği şutta top yandan auta çıktı.22. dakikada sol kanattan hızlanan Karim Hafez’in ortasında penaltı noktası üzerinde Adem Bıyık tamamlamak istedi. Ancak top üstten auta çıktı.42. dakikada gelişen Malatyaspor atağında Adem Bıyık’ın pasını çıkardığı Ahmed Ildız'in, topun gelişine yaptığı sert vuruş üstten auta çıktı.İlk yarı Fatih Karagümrük’ün 1-0 galibiyeti ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   İkinci yarıya Fatih Karagümrük hızlı başladı.56. dakikada Sobiech Fatih Karagümrük’ü 2-0 öne geçirdi.65. dakikada Fatih Karagümrük’te Mevlüt Erdinç yerini Licha’ya bıraktı.70. dakikada Yeni Malatyaspor’da Erkan Kaş yerini Ahmet Ildız’a, Zuqui yerini Fofana’ya bıraktı.74. dakikada Sabo penaltıdan Fatih Karagümrük adına farkı 3’e çıkardı.3-0.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Fatih Karagümrük: Aykut, Ramazan, Enzo Roco, Zukanovic, Alparslan, Murat, Erik Sabo, Vato Arveladze, Ndao, Sobiech, Mevlьt Erdinз

Yeni Malatyaspor: Herera, Chebake, Murat Akзa, Ndayishimiye, Karim Hafes, Ahmed İldiz, Acquah, Cueva, Fofana, Adem Bьyьk, Umut Bulut

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükYeni Malatyaspor
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