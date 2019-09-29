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Fatih Terim 6 oyuncu ile yollarını ayırıyor

 Galatasray'da Fenerbahçe beraberliği sonrası sular durmuyor.

Fatih Terim 6 oyuncu ile yollarını ayırıyor

 Galatasray'da Fenerbahçe beraberliği sonrası sular durmuyor.

29 Eylül 2019 Pazar 15:22
Fatih Terim 6 oyuncu ile yollarını ayırıyor

Fatih Terim 6 oyuncu ile yollarını ayırıyor

   Galatasray'da Fenerbahçe beraberliği sonrası sular durmuyor.Galatasaray'da teknik heyetin raporu doğrultusunda Ryan Donk, Ahmet Çalık, Yuto Nagatomo, Emre Taşdemir, Mariano ve Selçuk İnan ile yollar ayrılacak.

İşte detaylar:

Donk ile devam edilmeyecek 

Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ryan Donk ile yola devam etmeyecek. Nzonzi, Seri ve Lemina transferleri sonrası ilk 11'deki yerini kaybeden ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı futbolcunun ile yeni mukavele yapılmayacağı öğrenildi.

Ahmet Çalık için gelen teklifler değerlendirilecek  

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden birisi de Ahmet Çalık... Sarı-kırmızılılar, adı Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor ile anılan 25 yaşındaki stoper için devre arasında gelecek teklifler değerlendirecek. Ahmet'in Galatasaray ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor.

Nagatomo yolcu  

Cimbom, yaz transfer döneminde de ayrılığı gündeme gelen Japon sol beki Yuto Nagatomo ile yollarını ayıracak. Ara transfer dönemine Nagatomo için gelecek olası teklifleri değerlendirecek olan yönetimin, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 33 yaşındaki futbolcuya yeni kontrat önermeyeceği belirtildi.

Emre'ye de gelen teklifler değerlendirilecek  

Galatasaray'da forma şansı bulamayan isimlerden biri de Emre Taşdemir.. Geçen sezon ara transfer döneminde Bursaspor'dan kiralanan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Emre ile yola devam edilmeyeceği öğrenildi. Aslan'ın ara transfer döneminde milli futbolcu için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

Mariano Brezilya yolcusu  

Cim-Bom, teknik heyetin raporu doğrultusunda Brezilyalı futbolcusu Mariano ile de yollarını ayırıyor. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Brezilya'ya döneceği iddia edilen ve adı Sao Paulo ile anılan 33 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmama kararı aldı.

Selçuk ile yollar ayrılıyor  

Galatasaray'da sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan isimlerden biri de Selçuk İnan... Geçtiğimiz sezon sona eren sözleşmesini yıllık ücretinde ciddi bir indirime giderek 1 yıl daha uzatan 34 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda sarı-kırmızılı kadroda olmayacak. Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen futbolcular Nzonzi, Seri, Andone, Lemina ve Emre Mor ile yola devam edip edilmeyeceğine sezon sonunda karar verilecek.

Kaynak: Ajansspor

 

 

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GalatasarayFatih TerimSelçuk İnanNagatomaDonkAhmet ÇalıkEmre Taştemir
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