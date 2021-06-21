Fatih Terim Florya'da ilk antremanına çıktı
Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim Florya'da sezpnun ilk antremanına çıktı.Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve genel kurulu bekleyen teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından tatil yaptığı Bodrum'dan Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımın başında sezonun ilk antrenmanına çıktı.
“Hayırlı olsun bakalım hepimize” diyen Fatih Terim, ardından yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş kısa bir görüşme gerçekleştirdi.