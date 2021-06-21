Fatih Terim Florya'da ilk antremanına çıktı

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim Florya'da sezpnun ilk antremanına çıktı.Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve genel kurulu bekleyen teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından tatil yaptığı Bodrum'dan Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımın başında sezonun ilk antrenmanına çıktı.

Burak Elmas’ın başkan seçilmesinin ardından mazbata almadığı için henüz sözleşmesi resmi olarak yenilenmeyen Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı.Eşofmanlarıyla antrenman sahasına gelen Terim, ilk önce çalışanlarla selamlaştı ve ardından futbolcularla bir araya geldi.

“Hayırlı olsun bakalım hepimize” diyen Fatih Terim, ardından yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş kısa bir görüşme gerçekleştirdi.