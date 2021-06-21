Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fatih Terim Florya'da ilk antremanına çıktı

Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim Florya'da sezpnun ilk antremanına çıktı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 17:00
Fatih Terim Florya'da ilk antremanına çıktı

Fatih Terim Florya'da ilk antremanına çıktı

   Galatasaray'ın tecrübeli hocası Fatih Terim Florya'da sezpnun ilk antremanına çıktı.Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve genel kurulu bekleyen teknik direktör Fatih Terim, Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından tatil yaptığı Bodrum'dan Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek takımın başında sezonun ilk antrenmanına çıktı.

    Burak Elmas’ın başkan seçilmesinin ardından mazbata almadığı için henüz sözleşmesi resmi olarak yenilenmeyen Terim, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde futbolcular tarafından alkışlarla karşılandı.Eşofmanlarıyla antrenman sahasına gelen Terim, ilk önce çalışanlarla selamlaştı ve ardından futbolcularla bir araya geldi.

“Hayırlı olsun bakalım hepimize” diyen Fatih Terim, ardından yardımcı antrenörler Selçuk İnan ve Necati Ateş kısa bir görüşme gerçekleştirdi.

Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFatih TerimBurak Elmas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aziz Yıldırım perşembe günü basın toplantısı yapıyor
Aziz Yıldırım perşembe günü basın toplantısı yapıyor
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu
İtalya grubunu lider tamamladı
İtalya grubunu lider tamamladı
A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya erken veda etti 
A Milli Futbol Takımımız şampiyonaya erken veda etti 
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu
Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas oldu
Panzerler Portekiz'i ezdi geçti
Panzerler Portekiz'i ezdi geçti
Fransa, Macaristan'a takıldı
Fransa, Macaristan'a takıldı
İngiltere, İskoçya engeline takıldı
İngiltere, İskoçya engeline takıldı
Hırvatistan 1- Çekya 1
Hırvatistan 1- Çekya 1
Galatasaray'dan taraftara UEFA müjdesi
Galatasaray'dan taraftara UEFA müjdesi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim