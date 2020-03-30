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Fatih Terim taburcu oldu | Karantina evinde devam edecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koranavirüs teşhisiyle tedavi edildiği hastaneden açıklama geldi.

30 Mart 2020 Pazartesi 14:12
Fatih Terim taburcu oldu | Karantina evinde devam edecek


Fatih Terim taburcu oldu | Karantina evinde devam edecek


Koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırılan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, tedavisinin kalan bölümünü evinde karantina ile devam edilmesi için taburcu edildi.

Konuyla ilgili açıklama, Terim'in tedavi gördüğü hastaneden geldi. İşte o açıklama; 


23 Mart 2020 tarihinde Covid 19 teşhisi ile hastanemize yatan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün yapılan kan ve tomografi tetkikleri sonucu, tedavisini gerçekleştiren Prof. Dr. Ferah Ece başkanlığındaki uzman hekimlerimizden oluşan komisyon kararı ile hastanemizden taburcu edilmiştir. 

Hastamızın, Sağlık Bakanlığı tedavi ve takip protokolü çerçevesinde hastanede bulunduğu 7 gün sonrasında her ne kadar testi halen pozitif olsa da klinik bulgularındaki iyileşme ile tedavisinin kalan kısmını evinde sürdürmesi ve gerekli olması halinde tekrar hastanemize gelmesi uygun bulunmuştur. 

Hastamız, 14 gün süreyle kendisi ve sevdikleri için evinde karantina uygulamasına devam edecektir. Sayın Terim ve bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara geçmiş olsun dileklerimizle.

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Son Güncelleme: 30.03.2020 15:25
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