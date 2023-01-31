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Fatih Karagümrük 1 - Beşiktaş 1

Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

31 Ocak 2023 Salı 21:55
Fatih Karagümrük 1 - Beşiktaş 1

Fatih Karagümrük 1 - Beşiktaş 1

   Spor Toto Süper Lig 22. Hafta maçında Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Ali Şansalan, mehmet Emin Tuğral ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 33. Dakikasında Beşiktaş Cenk Tosun ile 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar ve Nathan Redmont oyundan çıktılar.Yerine Jackson Muleka ve Romain Sasiaa oyuna girdiler.49.dakikada Fatih Karagümrük Magomed Ozdoev ile skoru 1-1 yaptı.63. dakikada Fatih Karagümrük’te Davide Birashi sarı kart gördü.69. dakikada Fatih Karagümrük’te Colin Kazım ve Andre Bertolaci oyundan çıktılar.Yerine Mbaye Diagne ve Otabek Shukurov oyuna girdiler.

   72. Dakikada Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç oyundan çıktı.Yerine Kevin N’Koudou oyuna girdi.88.dakikada Fatih Karagümrük’te Ebrima Colley oyundan çıktı.Yerine Burak Kapacak oyuna girdi.90+5. dakikada Fatih Karagümrük'te Magomed Ozdoev ve Davide Biraschi oyundan çıktılar.Yerine Salih Dursun ve Sofiane Feghouli oyuna girdiler.Maç bitiminde Beşiktaş'ta Gedson Fernandes sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

   Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fatih Karagümrük evinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Sarı Kart:

Fatih Karagümrük:Davide Birası (63. Dk.)

Beşiktaş:Gedson Fernandes(90+5.dk.)

Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;

Tablo:TFF

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükBeşiktaş
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