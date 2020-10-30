Fatih Karagümrük gol oldu yağdı
Fatih karagümrük evinde BB Erzurumspor'u 5-1 yendi.Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 11’e yükseltti. BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.
Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Ramazan dk. 84), Biglia (Koray dk. 90), Sabo, Ndiaye (Zeki dk. 79), Chahechouhe (Darri dk. 79), Sobiech (Mevlüt dk. 84)
Yedekler: Aykut, Alparslan, Muhammed, Murat, Fatih
BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Kılıç, Mina (Hasan dk. 33), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Mayega dk. 46), Ricardo Gomes
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.), Ndao (dk. 71), Sabo (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük) Gomes (dk. 90) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Mina (BB Erzurumspor), Balkovec (Fatih Karagümrük)