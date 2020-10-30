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Fatih Karagümrük gol oldu yağdı

Fatih karagümrük evinde BB Erzurumspor'u 5-1 yendi.

30 Ekim 2020 Cuma 22:34
Fatih Karagümrük gol oldu yağdı

Fatih Karagümrük gol oldu yağdı

  Fatih karagümrük evinde BB Erzurumspor'u 5-1 yendi.Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük evinde BB Erzurumspor'u ağırladı. Müsabaka Karagümrük'ün 5-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Bu galibiyetle Fatih Karagümrük, puanını 11’e yükseltti. BB Erzurumspor ise 7 puanda kaldı.

Fatih Karagümrük: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ndao (Ramazan dk. 84), Biglia (Koray dk. 90), Sabo, Ndiaye (Zeki dk. 79), Chahechouhe (Darri dk. 79), Sobiech (Mevlüt dk. 84)

Yedekler: Aykut, Alparslan, Muhammed, Murat, Fatih

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

BB Erzurumspor: Farnolle, Cenk Ahmet Kılıç, Mina (Hasan dk. 33), Teikeu, Schwechlen, Emrah Başsan, Donald, Obertan, İbrahim Akdağ, Hamroun (Mayega dk. 46), Ricardo Gomes

Yedekler: Kayacan, Batuhan, Sissoko, Sadiku, Mücahit, Mehmet, Osman

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Ndiaye (dk. 11 ve 45+4), Biglia (dk. 28 pen.), Ndao (dk. 71), Sabo (dk. 90+1) (Fatih Karagümrük) Gomes (dk. 90) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Mina (BB Erzurumspor), Balkovec (Fatih Karagümrük)

Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükBB Erzurumspor
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