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FAV Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyeti aldı

Süper Lig 2020-2021 Sezonu 18. hafta mücadelesinde Göztepe evinde FAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi.

09 Ocak 2021 Cumartesi 18:41
FAV Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyeti aldı

FAV Antalyaspor bu sezon ilk deplasman galibiyeti aldı

   Süper Lig 2020-2021 Sezonu 18. hafta mücadelesinde Göztepe evinde FAV Antalyaspor'a 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 30. dakikada hızlı gelişen hücumda sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.45+1. dakikada Berkan Emir'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde oluşan karambolde top son olarak Cherif Ndiaye'ye geldi. Bu oyuncunun kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmada 77. dakikada Antalyaspor 1-0 öne geçti. Doğukan Sinik takımını deplasamanda 1-0 öne geçiren golü attı.85. dakikada Burekovic'in sol kanattan yaptığı ortada ceza alanı içinde Tripic'in vuruşunda top yandan dışarı gitti.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fraport TAV Antalyaspor, karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

   Bu galibiyetin ardından Fraport TAV Antalyaspor puanını 24'e yükselterek 8. sıraya yerleşirken, ev sahibi Göztepe ise 19 puanla kendisine 14. sırada yer buldu.

Anahtar Kelimeler:
FAV AntalyasporGöztepe
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