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FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti

 Bir süredir kanser tedavisi gören FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti.

30 Ekim 2020 Cuma 09:00
FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti

FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini  kaybetti

   Bir süredir kanser tedavisi gören FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti.İkinci kez kan kanseri teşhisiyle tedavisi yapılan FB TV sunucusu Dilay Kemer’den üzücü haber geldi. Kemer ailesi, 32 yaşındaki spikerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

  Sosyal medyadan yapılan duyuruda, “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik maalesef” ifadeleri kullanıldı.İlik nakli bekleyen Dilay Kemer için ilik bulunmuştu ancak tedavisi süren ünlü spikerin hastalığı tekrarlamıştı

    Kemer ikin kez hastalığa yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

“Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018'e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm…Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah'ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum. Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum.”

Fenerbahçe Spor Kulubü'nden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.
 
O her zaman kalbimizde olacak.
 
Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz.
 
Mekanın cennet olsun Dilay.
 
Fenerbahçe Spor Kulübü

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Son Güncelleme: 30.10.2020 09:19
Anahtar Kelimeler:
FB TVDilay Kemer
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