FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören FB TV spikeri Dilay Kemer yaşam mücadelesini kaybetti.İkinci kez kan kanseri teşhisiyle tedavisi yapılan FB TV sunucusu Dilay Kemer’den üzücü haber geldi. Kemer ailesi, 32 yaşındaki spikerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Sosyal medyadan yapılan duyuruda, “Biricik kızımızı, canımızı, Dilayımızı kaybettik maalesef” ifadeleri kullanıldı.İlik nakli bekleyen Dilay Kemer için ilik bulunmuştu ancak tedavisi süren ünlü spikerin hastalığı tekrarlamıştı

Kemer ikin kez hastalığa yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu:

Fenerbahçe Spor Kulubü'nden yapılan açıklama şöyle;

Fenerbahçe Televizyonu'nun gülen yüzü, çok sevdiğimiz mesai arkadaşımız Dilay Kemer’i zamansız kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz.



O her zaman kalbimizde olacak.



Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, mesai arkadaşlarımıza ve camiamıza başsağlığı dileriz.



Mekanın cennet olsun Dilay.



Fenerbahçe Spor Kulübü

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