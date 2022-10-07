Fener "Batsman" ile lider....Fenerbahçe 2 - AEK Larnaca 0

UEFA Avrupa Ligi B Grubu maçında temsilcimiz Fenerbahçe evinde Güney Kıbrıs temsilcisi AEK Larnaca'yı 2-0 yendi.Ülker Stadyumu'nda oyanan karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'nda Chris Kavanagh, Daniel Cook ve Harry Lennard hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 9. Dakikasında AEK Larnaca’da Oier Sanjurjo sarı kart gördü.12. dakikada AEK Larnaca’da Imad Faraj sarı kart gördü.26. dakikada Fenerbahçe Michy Batshuayi ile 1-0 öne geçti. 39. Dakikada Fenerbahçe’de Bright Osayi-Samuel, AEK Larnaca’da Omri Altman sarı kart gördü.45. dakikada Fenerbahçe’de Lincoln sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı

Karşılaşmanın ikinci yarısında 69. Dakikada AEK Larnaca’da Omri Altman ve Oier Sanjurjo oyundan çıktı.Yerine Victor Olatunji ve Giorgos Naoum oyuna girdiler.72. dakikada Fenerbahçe’de Emre Mor, Bright Osayi-Samuel, ve Lincoln oyundan çıktılar.Yerine Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia oyuna girdiler.79. dakikada Fenerbahçe, Rafael Mamas’ın kendi kalesine attığı golle skoru 2-0 yaptı.80. dakikada AEK Larnaca’da Rafael Loper ve Luis Gustavo oyundan çıktı.Yerine Ivan Trickovki ve Pere Pons Riera oyuna girdiler.87. dakikada Fenerbahçe’de Diego Rossi ve Michy Batshuayi oyundan çıktılar.Yerine Arda Güler ve Serdar Aziz oyuna girdiler.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbahçe, AEK Larnaca’yı 2-0 yendi.Bu sonuçla Fenerbahçe grubunda puanını 7 yaparak lider oldu.

Fenerbahçe:Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski, Attila Szalai, Lincoln, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Emre Mor, Diego Rossi, Michy Batshuayi

AEK Larnaca:Kenan Piric, Nenad Tomovic, Roberto Rosales, Oier Sanjurjo, Luis Gustavo, Imad Faraj, Angel Garcia Cabezali, Hrvoje Milicevic, Omri Altman, Rafael Mamas, Rafael Lopes