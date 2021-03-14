Fener evinde yenildi.Kadıköy karıştı.Erol Bulut istifa sesleri
Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Maç donu Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un istifasını istedi.Karşılaşmada 35. dakikada Novak'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği, Serdar Aziz'in 39. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği, 63. dakikada Ayite'nin kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci ile direği geçemedi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.
Fenerbahçe bu sonucun ardından 58 puanda kalırken, son sıradaki Gençlerbirliği ise puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını yeşertti.
FENERBAHÇE: Altay - Gökhan (Dk.44 Nazım), Serdar, Szalai, Novak (Dk.57 İrfan Can), Gustavo, Sosa, Mert Hakan (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel (Dk.76 Ferdi), Pelkas, Thiam (Dk.57 Samatta)
GENÇLERBİRİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat (Lucas Mugni), Candeias (Dk.79 Sefa), Ayite (Dk.84 Spiridonovic), Sandro
GOLLER: Dk.35 Novak (Fenerbahçe) - Dk.39 Serdar Aziz (k.k), Dk.63 Ayite (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Serdar (Fenerbahçe) - Candeias, Murat, Nordfeldt, Sandro, Ömürcan (Gençlerbirliği)
Sosyal Medyada Erol Bulut istifa sesleri
İşte sosyal medya paylaşımlarından bazıları