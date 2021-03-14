Fener evinde yenildi.Kadıköy karıştı.Erol Bulut istifa sesleri

Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Maç donu Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un istifasını istedi.Karşılaşmada 35. dakikada Novak'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği, Serdar Aziz'in 39. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği, 63. dakikada Ayite'nin kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci ile direği geçemedi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.

Fenerbahçe bu sonucun ardından 58 puanda kalırken, son sıradaki Gençlerbirliği ise puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını yeşertti.

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan (Dk.44 Nazım), Serdar, Szalai, Novak (Dk.57 İrfan Can), Gustavo, Sosa, Mert Hakan (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel (Dk.76 Ferdi), Pelkas, Thiam (Dk.57 Samatta)

GENÇLERBİRİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat (Lucas Mugni), Candeias (Dk.79 Sefa), Ayite (Dk.84 Spiridonovic), Sandro

GOLLER: Dk.35 Novak (Fenerbahçe) - Dk.39 Serdar Aziz (k.k), Dk.63 Ayite (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Serdar (Fenerbahçe) - Candeias, Murat, Nordfeldt, Sandro, Ömürcan (Gençlerbirliği)

Sosyal Medyada Erol Bulut istifa sesleri

Maç sonunda sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırdılar.Kendi evinde bu sene maç kazanmaya hasret kalan sarı lacivertli taraftarlar, teknik heyetin şansının covid olduğunu, maçlar seyircili oynansaydı bu zamana kadar teknik heyetin çoktan istifa eder yada yönetim tarafından görevlerine son verileceği belirtildi.Bu saatten sonra şampiyonluktan söz etmenin artık zor olduğunu belirten sarılacivertli taraftarlar bu teknik heyetle artık devam etmenin anlamının kalmadığını belirttiler.

İşte sosyal medya paylaşımlarından bazıları