Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fener evinde yenildi | Kadıköy karıştı | Erol Bulut istifa sesleri

Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.

14 Mart 2021 Pazar 21:13
Fener evinde yenildi | Kadıköy karıştı | Erol Bulut istifa sesleri

Fener evinde yenildi.Kadıköy karıştı.Erol Bulut istifa sesleri

   Süper Lig 30. hafta maçında Fenerbahçe evinde Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara aldı.Maç donu Fenerbahçeli taraftarlar Erol Bulut'un istifasını istedi.Karşılaşmada 35. dakikada Novak'ın attığı golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Gençlerbirliği, Serdar Aziz'in 39. dakikada kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında Gençlerbirliği, 63. dakikada Ayite'nin kafa golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Sarı-lacivertli ekip, 90+3. dakikada İrfan Can Kahveci ile direği geçemedi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve müsabakadan 3 puanla ayrılan taraf Gençlerbirliği oldu.

  Fenerbahçe bu sonucun ardından 58 puanda kalırken, son sıradaki Gençlerbirliği ise puanını 24'e yükselterek ligde kalma umutlarını yeşertti.

FENERBAHÇE: Altay - Gökhan (Dk.44 Nazım), Serdar, Szalai, Novak (Dk.57 İrfan Can), Gustavo, Sosa, Mert Hakan (Dk.46 Cisse), Osayi-Samuel (Dk.76 Ferdi), Pelkas, Thiam (Dk.57 Samatta)

GENÇLERBİRİĞİ: Nordfeldt - Johansson, Arda, Mustafa, Halil İbrahim, Soner, Piris, Murat (Lucas Mugni), Candeias (Dk.79 Sefa), Ayite (Dk.84 Spiridonovic), Sandro

GOLLER: Dk.35 Novak (Fenerbahçe) - Dk.39 Serdar Aziz (k.k), Dk.63 Ayite (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Serdar (Fenerbahçe) - Candeias, Murat, Nordfeldt, Sandro, Ömürcan (Gençlerbirliği)

   Sosyal Medyada Erol Bulut istifa sesleri

   Maç sonunda sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları teknik direktör Erol Bulut'u istifaya çağırdılar.Kendi evinde bu sene maç kazanmaya hasret kalan sarı lacivertli taraftarlar, teknik heyetin şansının covid olduğunu, maçlar seyircili oynansaydı bu zamana kadar teknik heyetin çoktan istifa eder yada yönetim tarafından görevlerine son verileceği belirtildi.Bu saatten sonra şampiyonluktan söz etmenin artık zor olduğunu belirten sarılacivertli taraftarlar bu teknik heyetle artık devam etmenin anlamının kalmadığını belirttiler.

İşte sosyal medya paylaşımlarından bazıları

Son Güncelleme: 14.03.2021 22:15
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeGençlerbirliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep FK rahat kazandı
Gaziantep FK rahat kazandı
Trabzonspor ağır yara aldı
Trabzonspor ağır yara aldı
MKE Ankaragücü galibiyet serisine devam etti
MKE Ankaragücü galibiyet serisine devam etti
Manchester City farklı kazandı
Manchester City farklı kazandı
Galatasaray zirve yarışını sürdürdü
Galatasaray zirve yarışını sürdürdü
Lider Bayern München deplasmanda galip geldi
Lider Bayern München deplasmanda galip geldi
Valencia Basket 66-52 Fenerbahçe Beko
Valencia Basket 66-52 Fenerbahçe Beko
A.Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık serisini bozdu
A.Alanyaspor, Antalyaspor'un 13 maçlık serisini bozdu
Ç.Rizespor, Hatayspor'u tek golle geçti
Ç.Rizespor, Hatayspor'u tek golle geçti
DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti
DG Sivasspor yenilmezlik serisine devam etti

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim