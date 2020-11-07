Fener Kadıköy'de söndü I Fenerbahçe 0- Konyaspor 2
Fenerbahçe yenilmezlik ünvanını evinde Konyaspor'a karşı yitirdi.İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada her iki taraf ta gol atamayınca ilk yarı 0-0 bitti.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 67. dakikada Jevtovic’in ceza sahasına indirilen topta yaptığı şık vole vuruşunda top ağlarla buluştu.77′. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Kravets, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay’ı mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 yenilerek hem yenilmezlik ünvanını hemde son derece kıymetli üç puanı bıraktı.
YEDEKLER: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Ferdi, Sadık, Nazım, Novak, Ademi
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut
KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets
YEDEKLER: Eray, Ozan Can, Hurtado, Shengelia, Alper, Ali, Emre, Şener, Daci
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal