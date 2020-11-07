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Fener Kadıköy'de söndü I Fenerbahçe 0- Konyaspor 2

 Fenerbahçe yenilmezlik ünvanını evinde Konyaspor'a karşı yitirdi.

07 Kasım 2020 Cumartesi 20:26
Fener Kadıköy'de söndü I Fenerbahçe 0- Konyaspor 2

Fener Kadıköy'de söndü I Fenerbahçe 0- Konyaspor 2

   Fenerbahçe yenilmezlik ünvanını evinde Konyaspor'a karşı yitirdi.İlk yarısı karşılıklı ataklarla geçen karşılaşmada her iki taraf ta gol atamayınca ilk yarı 0-0 bitti.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında  67. dakikada  Jevtovic’in ceza sahasına indirilen topta yaptığı şık vole vuruşunda top ağlarla buluştu.77′. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla buluşan Kravets, karşı karşıya kaldığı pozisyonda Altay’ı mağlup etmeyi başardı.Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe evinde Konyaspor'a 2-0 yenilerek hem yenilmezlik ünvanını hemde son derece kıymetli üç puanı bıraktı.

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Thiam, Samatta

YEDEKLER: Harun, Lemos, Mert Hakan, Cisse, Perotti, Ferdi, Sadık, Nazım, Novak, Ademi

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Cikalleshi, Milosevic, Kravets

YEDEKLER: Eray, Ozan Can, Hurtado, Shengelia, Alper, Ali, Emre, Şener, Daci

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKonyaspor
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