Fener üç puanı üç golle aldı...DG Sivasspor 1 - Fenerbahçe 3

Spor Toto Süper Lig 32. Hafta maçında DG Sivasspor evinde Fenerbahçe’ye 3-1 yenildi.Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönettti.

Karşılaşmanın 14.dakikada Fenerbahçe’de Enner Valencia sakatlanarak oyun dışında kaldı.Yerine Diesgo Rossi oyuna girdi.22.dakikada Fenerbahçe, Diego Rossi ile 1-0 öne geçti.45+1.dakikada Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile skoru 2-0 yaptı.45+5.dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can kahveci kırmızı kartla oyun dışında kaldı.45+10.dakikada Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu ile skoru 3-0 yaptı.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında DG Sivasspor’da Ziya Erdal, Hakan Arslan ve Ali Şaşal Vural oyundan çıktı.Yerine Clinton N’jie, Fredrik Ulvestad ve Muammer Yıldırım oyuna girdiler.Fenerbahçe’de ise Arda Güler yerini İsmail Yüksek’e bıraktı.

60.dakikada Fenerbahçe’de Osayi Damuel sarı kart gördü.66.dakikada DG Sivasspor’da Charilaos Charisis yerini Robin Yalçın’a bıraktı.69.dakikada Fenerbahçe’de Joao Pedro yerini Serdar Dursun’a bıraktı.71.dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao sarı kart gördü.75.dakikada DG Sivasspor’da Murat Paluli yerini Jordy Caicedo’ya bıraktı.

76.dakikada DG Sivasspor Jordy Caicedo ile skoru 3-1 yaptı.79.dakikada Fenerbahçe’de Willian Arao ve Osayi Samuel oyundan çıktılarYerine Mert Hakan Yandaş ve Ezgin Alioski oyuna girdiler.82.dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Eğribayat sarı kart gördü.83.dakikada Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sarı kart gördü.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve DG Sivasspor evinde Fenerbahçe’ye 3-1 yenildi.Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 67 yaparken,DG Sivasspor 37 puanda kaldı.

Süper Lİg 32.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lİg 32.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 33.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF