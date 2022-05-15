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Fenerbahçe 0 - F. Karagümrük 0

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta maçında  Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kalarak Devle Ligi biletini aldı.

15 Mayıs 2022 Pazar 20:41
Fenerbahçe 0 - F. Karagümrük 0

Fenerbahçe 0 - F. Karagümrük 0

   Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta maçında  Fenerbahçe evinde Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı.Daha çok orta saha mücadelesi izlediğimiz karşılaşmada 14. Dakikada Fatih Karagümrük’te Burak Bekaroğlu,, İrfan Can Kahveci’ye arkadan yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.23. dakikada Fatih Karagümrük’te  Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Borini kafayı vurdu, kaleye giden topu  Altay Bayındır son anda topu kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısına her iki takımda ilk uyarıdaki onbirleri ile çıktılar.61. dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci hakeme itirazdan sarı kart gördü.64. dakikada fenerbahçe Diego Rossi ile gole çok yaklaştı.Diego Rossi’nin müsait pozisyonda şutu az farkla auta çıktı.68. dakikada Fenerbahçe’de Osai Samuel’in şutunu Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano  ayakları ile kurtardı.69. dakikada Fatih Karagümrük’te Kristijan Bistrovic ve Ahmed Musa oyunda çıkarken yerine Levent Mercan ve Yasin Karamoh oyuna dahil oldu.71. dakikada Fenerbahçe’de Nazım Sangare sarı kart gördü.74. dakikada sarı kart gören Nazım Sangare sakatlanarak oyundan çıktı.Jose Sosa oyuna girdi.Aynı dakikada Serdar Dursun yerini Enner Valencia’a bıraktı.80. dakikada Fatih Karagümrük’te Emre Mor yerini Jimmy Durmaz’a bıraktı.85. dakikada Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sarı kart gördü.Aynı dakikada Fatih karagümrük'te Fabio Borini yerini Samed Onur'a bıraktı.89. dakikada Osai Samuel sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.Karşılaşma golsüz sona erdi.

Fenerbahçe: Altay, Nazım Sangare, Serdar, Tisserand, Ferdi, Gustavo, Zajc, Osayi, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Bistrovic, Biglia, Borini, Emre Mor, Pesic, Ahmed Musa

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 37. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 37.Hafta Puan Durumu;

Süper Lİg Ahmet Çalık Sezonu 38. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeFatih Karagümrük
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