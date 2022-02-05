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Fenerbahçe 0 - M.Başakşehir 1

  Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 20:53
Fenerbahçe 0 - M.Başakşehir 1

Fenerbahçe 0 - M.Başakşehir 1

    Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 24. hafta maçında Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'i 1-0 yenildi.Karşılaşmanın 24. dakikasında Fenerbahçe'de Miguel Crespo sarı kart grödü.38. dakikada Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer sarı kart gördü.39. dakikada Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında 61. dakikada Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile 1-0 öne geçti.70. dakikada Medipol Başakşehir'de Leo Duarte sarı kart grödü.72. dakikada fenerbahçe, Mergim Berisha sarı kart gördü.75. dakikada Medipol Başakşehir'de Berkay Özcan sarı kart grödü.Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Medipol Başakşehir'e 1-0 yenildi.

Fenerbahçe: Berke, Nazım, Min Jae, Szalai, Osayi, Ferdi, Crespo, Sosa, Pelkas, İrfan Can, Berisha

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Youssouf, Duarte, Hasan Ali, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Aleksic, Berkay, Chadli, Okaka

Süper Lig 24. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 24. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 25.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 05.02.2022 21:05
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMedipol Başakşehir
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