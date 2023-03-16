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Fenerbahçe 1 - Sevilla 0

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Sevilla’yı 1-0 yenmesine rağmen elendi.

16 Mart 2023 Perşembe 22:57
Fenerbahçe 1 - Sevilla 0

Fenerbahçe 1 - Sevilla 0

   UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe evinde Sevilla’yı 1-0 yenmesine rağmen elendi.Karşılaşmanın 19.dakikasında Fenerbahçe’de sakatlanan Michy Bathuayi yerini Joshua King’e bıraktı.41. dakikada Fenerbahçe Enner Valencia’nın penaltı golüyle 1-0 öne geçti.45+1.dakikada Fenerbahçe’de Serdar Aziz sarı kart gördü.45+3.dakikada Sevilla’da Loic Bade sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe’nin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci Yarı

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 59.dakikada Sevilla’da Youssef En Nesyri yerini Erik Lamela’ya bıraktı.73.dakikada Sevilla’da Oliver Torres ve Rafa Mir yerine Suso Ve Lucas Ocampos’a bıraktı.75.dakikada Fenerbahçe’de Miha Zajc yerini Mert Hakan Yandaş’a bıraktı.83.dakikada Sevilla’da Ivan Rakitic ve Gonzalo Montiel yerini Koan Jordan ve Jesus Navas’a bıraktı.

   84.dakikada Fenerbahçe’de Arda Güler, Enner Valencia ve Serdar Aziz yerini Emre Mor, Joao Pedro ve Diego Rossi’ye bıraktı.89.dakikada Fenerbahçe’de İsmail Yüksek, Sevilla’da  Joan Jordan sarı kart gördüler.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe evinde Sevilla’yı 1-0 yendi.İlk karşılaşmayı 2-0 kaybeden sarı lacivertliler kupaya veda ettiler.

Son Güncelleme: 16.03.2023 23:02
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSevilla
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