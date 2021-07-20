Fenerbahçe 114. yaşını Vakt-i Fener ile kutladı

Etkinlikte Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 114 yıllık tarihini Fenerbahçe USA Derneği liderliğinde sanat eserine dönüştüren “Vakt-i Fener” Fenerbahçelilerin beğenisine sunuldu.

Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluş yılını simgeleyen “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” sarı lacivertli renklere gönül verenler tarafından bu yıl da dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından Bodrum Marina Yacht Club’ta düzenlenen etkinliğe bu yıl Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği gurur tablosu Vakt-i Fener ev sahipliği yaptı.

Saat 19.07’de başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Mesut Durateymur gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renklere gönül veren tüm Fenerbahçelilerin gününü kutlayan Mesut Durateymur’un ardından Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın söz aldı. 19 Temmuz’un Fenerbahçe camiası için öneminden bahseden Sayın, bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdikleri Vakt-i Fener projesinin detaylarını paylaştı.

114 yıllık tarih Vakt-i Fener’de hayat buldu

1907 yılından günümüze kadar mutlulukları, şampiyonlukları, golleri, hüzünleri, heyecanları, ilkleri kronolojik sırayla anlatan 6 bin 600 adet görselle Fenerbahçe logosu oluşturuldu. Sanatçı Burak Karavit tarafından bir yılda tamamlanan eserin, kalbi diye adlandırılan orta bölümü ise 3D Lenticular tekniği ile tasarlandı. Bu tasarıma göre 6600 adet görsel kullanılarak, kolaj tekniği ile oluşturulan Fenerbahçe logosu 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüşüyor.