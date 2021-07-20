Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe 114. yaşını Vakt-i Fener ile kutladı

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği’nin düzenlediği "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü" etkinliği 19 Temmuz Pazartesi günü Bodrum Marina Yacht Club’ta gerçekleşti.

20 Temmuz 2021 Salı 11:45
Fenerbahçe 114. yaşını Vakt-i Fener ile kutladı

Fenerbahçe 114. yaşını Vakt-i Fener ile kutladı

 

Etkinlikte Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 114 yıllık tarihini Fenerbahçe USA Derneği liderliğinde sanat eserine dönüştüren “Vakt-i Fener” Fenerbahçelilerin beğenisine sunuldu.

 

 

Fenerbahçe Kulübü’nün kuruluş yılını simgeleyen “19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü” sarı lacivertli renklere gönül verenler tarafından bu yıl da dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutlandı.

Bodrum Fenerbahçeliler Derneği tarafından Bodrum Marina Yacht Club’ta düzenlenen etkinliğe bu yıl Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği gurur tablosu Vakt-i Fener ev sahipliği yaptı. 

Saat 19.07’de başlayan etkinliğin açılış konuşmasını Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Genel Sekreteri Mesut Durateymur gerçekleştirdi. Dünyanın dört bir yanında kalbi sarı lacivert renklere gönül veren tüm Fenerbahçelilerin gününü kutlayan Mesut Durateymur’un ardından Bodrum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mert Sayın söz aldı. 19 Temmuz’un Fenerbahçe camiası için öneminden bahseden Sayın, bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdikleri Vakt-i Fener projesinin detaylarını paylaştı. 

114 yıllık tarih Vakt-i Fener’de hayat buldu 

1907 yılından günümüze kadar mutlulukları, şampiyonlukları, golleri, hüzünleri, heyecanları, ilkleri kronolojik sırayla anlatan 6 bin 600 adet görselle Fenerbahçe logosu oluşturuldu. Sanatçı Burak Karavit tarafından bir yılda tamamlanan eserin, kalbi diye adlandırılan orta bölümü ise 3D Lenticular tekniği ile tasarlandı. Bu tasarıma göre 6600 adet görsel kullanılarak, kolaj tekniği ile oluşturulan Fenerbahçe logosu 5 aşamalı geçiş yaparak Atatürk portresine dönüşüyor.

Anahtar Kelimeler:
Vakti FenerFenerbahçe 114
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
eFootball.Open Şampiyonları belli oldu
eFootball.Open Şampiyonları belli oldu
Süper Lig fikstür çekimi yapıldı
Süper Lig fikstür çekimi yapıldı
Yunanistan'da Galatasaray'a skandal uygulama | Ekip geri dönüyor
Yunanistan'da Galatasaray'a skandal uygulama | Ekip geri dönüyor
İtalya 53 yıl sonra şampiyon
İtalya 53 yıl sonra şampiyon
İngiltere finalde
İngiltere finalde
League of Legends'a Yeni Şampiyon | Akshan
League of Legends'a Yeni Şampiyon | Akshan
Zamansız, Tanımsız, Sınırsız bir Gurur Tablosu | Vakt-i Fener
Zamansız, Tanımsız, Sınırsız bir Gurur Tablosu | Vakt-i Fener
EURO 2020'de İtalya finalde
EURO 2020'de İtalya finalde
İki çocuk, 800 metre diye çıktıkları yarışmada 12 KM koştu
İki çocuk, 800 metre diye çıktıkları yarışmada 12 KM koştu
İngiltere farklı kazanarak yarı finalde
İngiltere farklı kazanarak yarı finalde

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim