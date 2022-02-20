Fenerbahçe 2 - A.Hatayspor 0

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Fenerbahçe evinde Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.Karşılaşmada 16. dakikada Fenerbahçe'de Samuel'le girdiği ikili mücadelede sakatlanan Burak Öksüz, oyuna devam edemedi ve yerine 26 yaşındaki Selimcan Temel girdi.17'. dakikada A.Hatayspor'da Ruben Riberio, Rossi'ye yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Yeni Malatyaspor maçı öncesi cezalı duruma düştü.23'. dakikada A.Hatayspor'da El Kaabi'nin sol çaprazdan yaptığı aşırtma vuruşunda top Altay'da kaldı.38. dakikada Fenerbahçe'de günün etkili isimlerinden olan Arda Güler'i düşüren Selimcan Temel, sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tmamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 58.dakikada A. Hatayspor'da Kamil Ahmet'in şutunu Altay çift yumrukla topu karşıladı.60. dakikada Atakaş Hatayspor 'da Saint-Louis şutunda Altay, üstüne gelen topu çelmeyi başardı.65. dakikada Atakaş Hatayspor Kaptanı Ruben Riberio'dan topu kapan Arda Güler, sağ çizgiden ceza sahasına ortasını yaptı. Kaleci Munir'den seken topu kontrol eden Miguel Crespo, El Kaabi'nin müdahalesiyle yerde kaldı.Maçın hakemi Yasin Kol, penaltı noktasını gösterdi.67.dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun'un penaltı golü 1-0 öne geçti.72. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un ceza sahası dışından attığı şutta top üst direkten auta çıktı.81. dakikada Serdar Dursun, Hatayspor kalecisi Munir'in yaptığı penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe Atakaş Hatayspor'u 2-0 yendi.

Fenerbahçe:

Altay, Serdar, Tisserand, Çağtay, Ozan, Crespo, Zajc, Osayi-Samuel, Rossi, Arda Güler, Serdar Dursun.

Atakaş Hatayspor: Munir, Kamil, Sackey, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Benzia, Saint-Louis, Lobzhanidze, Ayoub

Süper Lİg 26. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

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