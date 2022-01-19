Fenerbahçe 2 - Altay 1
Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 22. hafta maçında Fenerbahçe evinde geriye düştüğü Altay maçından 2-1 galip ayrıldı.Karşılaşmanın 14. dakikasında Altay, Ahmed Rayyan ile 1-0 öne geçti.23. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü.29. dakikada Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.37. dakikada Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile skoru 1-1 yaptı42. dakikada Altay'da Cesar Pinares sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında 60. dakikada Altay'da Ceyhun Gülselam sarı kart gördü.67. dakikada Altay'da artin Rodriguez sarı kart gördü.71. dakikada Fenerbahçe, Serdar Dursun ile skoru 2-1 yaptı.82. dakikada Altay'da Thaciano sarı kart gördü.Karşılaşmadan Fenerbahçe 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe: ,Ertuğrul, Min-Jae, Serdar, Szalai, Ferdi, Crespo, Osayi, Sosa, İrfan, Pelkas, Serdar Dursun
Altay: Lis, Thaciano, Björkander, Murat, Naderi, Ceyhun, Thiam, Kappel, Rodriguez, Kazımcan, Bamba
Süper Lig 22. Hafta Toplu Maç Sonuçları;
Süper Lig 22. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 23. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF