Fenerbahçe 2 - Antalyaspor 0

Spor Toto Süper Lig 36.hafta maçında fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 2-0 yendi.Ülker Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Zorban Küçük, İbrahim Bozbey ve Furkan Ürün hakem üçlüsü yönetti.Karşılaşmanın 2.dakikasında Fenerbahçe Enner Valencia ile 1-0 öne geçti.17.dakikada Antalyaspor’da Erdal Rakip sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci Yarı;

Karşılaşmanın ikinci yarısında 54.dakikada Antalyaspor’da Erdal Rakip ve Doğukan Sinik oyundan çıktılar.yerine Shoya Nakajima ve Houssam Ghacha oyuna girdiler.57.dakikada Antalyaspor’da Bünyamin Balcı sarı kart gördü.

66.dakikada Antalyaspor’da Sam Person yerini Alassane Mdao’ya bıraktı.68.dakikada Fenerbahçe’de Michy Barshuayi ve Enner Valencia oyundan çıktılar.yerine Joshua King ve Joao Pedro oyuna girdiler.84.dakikada Antalyaspor’da Fredy yerini Bertuğ Yıldırım’a bıraktı.86.dakikada Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Arda Güler oyundan çıktılar.Yerine Emre Mor ve Diego Rossi oyuna girdiler.89.dakikada Antalyaspor’da Veysel Sarı sarı kart gördü.90+5.dakikada Fenerbahçe Miha Zajc ile skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 2-0 yendi.

Süper Lig 36.Hafta Maç Sonuçları;

Süper Lig 36.Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 37.Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF