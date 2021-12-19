Fenerbahçe 2 - Beşiktaş 2

Süper Lig 17. hafta maçında Fenerbahçe evinde Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldı.Karşılaşmanın 14. dakikasında Fenerbahçe penaltı kazandı.Mesut Özil penaltı atışından attığı golle skor 1-0 oldu.25. dakikada Beşiktaş osef de Souza'nın uzaktan attığı golle skoru 1-1 yaptı.30. dakikada Fenerbahçe, Mergim Berisha ile tekrar 2-1 öne geçti.43. dakikada Beşiktaş'ta Can Bozdogan sarı kart gördü.Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-1 galibiyeti ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında 59. dakikada Beşiktaş, Josef de Souza ilr skoru 2-2 yaptı.69. dakikada Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz sarı kart gördü.74. dakikada Fenerbahçe'de Attila Szalai sarı kart gördü.78. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz, Beşiktaş'ta Michy Batshuayi sarı kart gördü.88. dakikada Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup sarı kart gördü.90. dakikada Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-2 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe: Berke Özer, Min-Jae Kim, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Crespo, Miha Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Necip Uysal, Vida, Rıdvan, Josef, Miralem Pjanic, Can Bozdoğan, Ghezzal, Cyle Larin, Batshuayi

Süper Lig 17. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 17. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 18. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF