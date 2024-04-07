Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi





Türkiye'nin günlerdir tartıştığı Süper Kupa spor tarihine geçecek ilklere sahne oldu. Suudi Arabistan'ın PR çalışmasına kurban giden, Türk futbolseverlerinin evinden çalınarak üç beş dolar uğruna Riyad'a götürülen Süper Kupa'nın tadı kaçtı. Fenerbahçe düşmanlığı üzerine kurgulanan oyun Şanlıurfa'da bozuldu. Galatasaray - Fenerbahçe derbisine Sarı Lacivertli ekip U19 takımı ile çıktı. Maçın ilk dakikasında Galatasaray'ın attığı golden sonra Fenerbahçe ekibi soyunma odasına döndü.

Galatasaray ile Fenerbahçe, 2023 Turkcell Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmek için 11 Nisan Stadyumu'na çıktılar. Sarı-kırmızılı ekip, 1’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün santrası dahi yapılmadan sarı-lacivertli oyuncular soyunma odasına yönelerek sahadan çekildi.

Ali Koç: Türk futbolunun artık 'reset' zamanı gelmiştir

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şanlıurfa'da yaptığı açıklamada Süper Kupa maçına U19 ile gelmenin sadece maçın tarihi ile ilgili olmadığını belirterek önemli açıklamalarda bulundu. Koç, "Türk futbolunun artık 'reset' zamanı gelmiştir. Bataklığı kurutup, Türk futbolunun kendini tekrar inşa etmesi gereken bir dönemdeyiz. Niyet, arzu ve cesaret olsun Türkiye'de bunu yapacak liyakatli kadrolar mevcuttur" dedi.

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti. Bu kararın ardından Galatasaraylı oyuncular kutlamalara başlayıp taraftarları ile sevinç yaşadı. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.

1’inci dakikada Galatasaray öne geçti. Abdülkerim’in kendi yarı sahasından yolladığı uzun topta Barış Alper’in kafayla indirdiği topa hareketlenen Icardi’nin ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

Golün santrası dahi yapılmadan Fenerbahçeli futbolcular soyunma odasına doğru yönelerek sahadan çekildi.

FENERBAHÇE’NİN YEDEK KULÜBESİNDE 4 FUTBOLCU YER ALDI

Fenerbahçe, Murat Zeki Göle yönetiminde Galatasaray ile oynadığı karşılaşmaya U19 takımı ile çıktı. Tamamen altyapı oyuncularının yer aldığı bir kafile ile Şanlıurfa’ya gelen sarı-lacivertlilerde yedek kulübesinde sadece 4 isim yer aldı.

GALATASARAY, ‘ATATÜRK’ÜN RESMİNİN YER ALDIĞI TİŞÖRTLERLE ISINDI

Galatasaray, Süper Kupa mücadelesi için maç öncesi ısınmaya Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı tişörtlerle ısınmaya çıktı.

ALİ KOÇ’A FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN DESTEK

OYUNCULAR SEREMONİ SONRASI TOKALAŞMADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Süper Kupa maçını tribünden takip etti. Galatasaraylı taraftarların Ali Koç’a tezahüratlara tepki göstermesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Ali Koç’a destek tezahüratları yaparak yanlarına çağırdı. Bu talebi geri çevirmeyen Koç, taraftarların yanına giderek bir süre onlarla muhabbet etti.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa karşılaşmasında maç önü gerçekleştirilen seremonide İstiklal Marşı’nın ardından oyuncuların birbirleri ile tokalaşmaması dikkat çekti. İki takım oyuncuları da İstiklal Marşı’nın ardından kendileri için ayrılan yarı alanlara doğru yöneldi ve takım fotoğrafı çektirdi.

SAHADAN ÇEKİLEN FENERBAHÇE STATTAN DA ERKEN AYRILDI

U19 takımı oyuncuları golü yedikten sonra santra yapmayıp oyunu yeniden başlatmazken saha kenarından antrenör Murat Zeki Göle'den gelen talimat ile soyun odasına yöneldiler. Maçın hakemi Volkan Bayarslan ve yardımcıları bir müddet bekleyip Fenerbahçe'nin geri gelmeyeceğine emin olduktan sonra maçı 4. dakika tatil etti.

Fenerbahçe takımı statta çok fazla bekemeden kısa süre içinde stadı terk etti. Sarı-lacivertli kafile İstanbul'a dönmek için havaalanına gitti.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

GALATASARAY: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Berkan Kutlu, Torreira, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

FENERBAHÇE: Furkan Onur Akyüz, Mustafa Emir Akyıldız, Efekan Karayazı, Yusuf Akçiçek, Ümitcan Okan, Muhammet İmre, Görkem İbrahim Demirel, Kerem Kayaarası, Muhammet Zeki Dursun, Emirhan Arkutcu, Çağrı Fedai

GOLLER: Dk. 1 Icardi (Galatasaray)

