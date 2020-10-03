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Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1

 Fenerbahçe evinde Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 20:18
Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1

Fenerbahçe 2 - Fatih Karagümrük 1

   Fenerbahçe evinde Karagümrük'ü 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.Karşılaşmanın 5. dakikasında  serbest vuruşta Sosa’nın ortasına Lemos vurdu, top üst direkten döndü. Fenerbahçe gole yaklaştı.24. dakikada Caner’in kornerden ortasında ön direkte Samatta vurdu ve skor 1-0 oldu. Yeni transfer ilk golünü attı.İlk yarı bu skorla sona erdi.

   Karşılaşmanın ikinci yarısında 68. dakikada Sosa'nın ortasında Samatta durumu 2-0 yaptı.77. dakikada Lemos'un koluna çarpan topa hakem penaltı noktasını gösterdi.Sabo penaltı atışını gole çevirdi ve durumu 2-1 yaptı.85. dakikada Lemos penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarıdan kırmızı kart aldı.Penaltı atışını yine Sabo kullandı.Bu sefer sahneye Altay çıktı ve penaltıyı kurtardı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Yazarımız Tayfun Gökdeniz'in maç yorumu

 FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sosa, Thiam, Samatta

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Biglia, Sabo, Salibur, Ndao, Darri, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can

Son Güncelleme: 03.10.2020 20:35
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeKaragümrük
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