Fenerbahçe 2 - Göztepe 1

Fenerbahçe evinde Göztepe'yi 2-1 yendi.Fenerbahçe'nin Deniz ve Serdar ile ilk 3 dakika içinde kaleye çektiği iki şutta kaleci Beto gole izin vermedi. 4. dakikada Göztepe'nin Wilczek ile yakaladığı pozisyonda da Altay gole izin vermedi. Fenerbahçe'de Muriqi'nin 10. dakikada penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı vuruşu Beto kurtardı. Fenerbahçe, 25. dakikada Ferdi ile 1-0 öne geçti. Fenerbahçe, 45+2. dakikada Ferdi'nin müthiş golüyle 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 sona erdi. Maçta ikinci yarı oynanıyor. Göztepe, 66. dakikada Soner'in ceza sahası dışında topun gelişine yaptığı muhteşem şutu ile farkı bire indirdi. Fenerbahçe'de Serdar Aziz, 90+3. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

FENERBAHÇE: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Muriqi

YEDEKLER: Harun, Emre, Zajc, Jailson, Murat, Mevlüt, Ömer Faruk, Cenk, Emir, Allahyar

Tahir Karapınar

GÖZTEPE: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Soner, Borges, Mossoro, Tripic, Serdar, Wilczek

YEDEKLER: Göktuğ, Murat, Atınç, Yalçın, Metin, Kerem Atakan, Poko, Castro, Napoleoni, Ege

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

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