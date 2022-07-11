Fenerbahçe 2 - Hull City 0

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaştı.Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen özel maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe maça; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Enner Valencia 11’iyle başladı.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ilk golü genç Arda Güler’den geldi. 87. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şık bir vuruşla topu filelerle gönderdi. Bu golün 2 dakika sonrasında ise Serdar Dursun sahneye çıktı ve 89. dakikada skoru belirleyen golü attı: 2-0.



Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında ise Arnavutluk şampiyonu Tirana’yı 4-0 yenmişti. Üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal 4-2’yle geçen Fenerbahçe, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da iki hazırlık maçı oynadı.Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan'ı 1-0, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı da 3-0 mağlup etmişti.(Fenerbahçe)