Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Fenerbahçe 2 - Hull City 0

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaştı.

11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:23
Fenerbahçe 2 - Hull City 0

Fenerbahçe 2 - Hull City 0

   Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşılaştı.Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen özel maçı Fenerbahçe 2-0 kazandı.
    Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe maça; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Enner Valencia 11’iyle başladı.
    İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan karşılaşmanın ilk golü genç Arda Güler’den geldi. 87. dakikada ceza alanı dışı sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Arda Güler, şık bir vuruşla topu filelerle gönderdi. Bu golün 2 dakika sonrasında ise Serdar Dursun sahneye çıktı ve 89. dakikada skoru belirleyen golü attı: 2-0.

    Fenerbahçe yeni sezon öncesi oynadığı ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya şampiyonu Shkupi ile 2-2 berabere kalırken, ikinci maçında ise Arnavutluk şampiyonu Tirana’yı 4-0 yenmişti. Üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı Katar Ligi ekiplerinden Al Shamal 4-2’yle geçen Fenerbahçe, Avusturya'da yaptığı yurt dışı kampında da iki hazırlık maçı oynadı.Fenerbahçe, Sırp ekibi Partizan'ı 1-0, Macaristan temsilcisi Mol Fehervar’ı da 3-0 mağlup etmişti.
 
(Fenerbahçe)

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeHull City
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0
Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0
Trezeguet resmen Trabzonspor'da
Trezeguet resmen Trabzonspor'da
Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi
Spor Toto Süper Lig fikstürü çekildi
Fenerbahçe 1 - Partizan 0
Fenerbahçe 1 - Partizan 0
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. 
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig fikstür çekim tarihleri belirlendi. 
Beşiktaş JK - Rain 2022-23 Sezonu Forma Tanıtımı Yapıldı
Beşiktaş JK - Rain 2022-23 Sezonu Forma Tanıtımı Yapıldı
Dimitris Itoudis, EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı oldu
Dimitris Itoudis, EuroLeague Koçlar Birliği Başkanı oldu
Kazımcan Karataş Galatasaray’da
Kazımcan Karataş Galatasaray’da
Mohamed Salah tarihe geçti
Mohamed Salah tarihe geçti
Yasmani ve Özkan’dan da altın geldi
Yasmani ve Özkan’dan da altın geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim