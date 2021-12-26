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Fenerbahçe 2 - Y.Malatyaspor 0

   Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe Yeni Maltayspor'u 2-0 yendi.

26 Aralık 2021 Pazar 21:03
Fenerbahçe 2 - Y.Malatyaspor 0

Fenerbahçe 2 - Y.Malatyaspor 0

   Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe Yeni Maltayspor'u 2-0 yendi.Kasrşılaşmanın 10.dakikasında Novak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

    Karşılaşmanın ikinci yarıdında 56. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Wallace sarı kart gördü.73. dakikada Fenaebahçe,  Dimitrios Pelkas ile skoru 2-0 yaptı.83. dakikada Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 gali ayrıldı. 

Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak

Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mounir Chouiar, Benjamin Tetteh, Adem Büyük

Süper Lig 19. Hafta Toplu Maç Sonuçları;

Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu;

Süper Lig 20. Hafta Maç Programı;

Tablolar:TFF

Son Güncelleme: 26.12.2021 21:16
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYeni Maltayspor
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