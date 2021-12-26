Fenerbahçe 2 - Y.Malatyaspor 0
Süper Lig 19. hafta maçında Fenerbahçe Yeni Maltayspor'u 2-0 yendi.Kasrşılaşmanın 10.dakikasında Novak'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti.Karşılaşmanın ilk yarısı sarı lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Karşılaşmanın ikinci yarıdında 56. dakikasında Yeni Malatyaspor'da Wallace sarı kart gördü.73. dakikada Fenaebahçe, Dimitrios Pelkas ile skoru 2-0 yaptı.83. dakikada Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas sarı kart gördü.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-0 gali ayrıldı.
Fenerbahçe: Berke Özer, Bright Osayi-Samuel, Kim Min-Jae, Attila Szalai, Filip Novak, Miguel Crespo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Serdar Dursun
Yedekler: Ertuğrul Çetin, Max Meyer, Diego Rossi, Enner Valencia, Dimitris Pelkas, Muhammed Gümüşkaya, Miha Zajc, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Burak Kapacak
Yeni Malatyaspor: Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Mustafa Eskihellaç, Oussama Haddadi, Rayane Aabid, Didier Ndong, Mounir Chouiar, Benjamin Tetteh, Adem Büyük
Süper Lig 19. Hafta Puan Durumu;
Süper Lig 20. Hafta Maç Programı;
Tablolar:TFF