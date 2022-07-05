Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0
Hazırlık döneminin ikinci etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'i 3-0 yendi.Karşılaşmanın 31. dakikasında Fenerbahçe'de sakatlanan Osayi yerini Novak'a bıraktı.Fenerbahçe 37. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti.Fenerbahçe 43. dakikada Diego Rossi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun.
Mol Fehervar: Rockov, Lüftner, Rus, Shabanov, Pokorny, Ruben Pinto, Nego, Hangya, Dardai, Petryak, Zivzivadze