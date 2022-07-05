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Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0

 Hazırlık döneminin ikinci etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'i 3-0 yendi.

05 Temmuz 2022 Salı 21:09
Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0

Fenerbahçe 3 - Mol Fehervar 0

   Hazırlık döneminin ikinci etabı için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, buradaki ikinci hazırlık maçını Macaristan temsilcisi Mol Fehervar'i 3-0 yendi.Karşılaşmanın 31. dakikasında Fenerbahçe'de  sakatlanan Osayi yerini Novak'a bıraktı.Fenerbahçe 37. dakikada Serdar Dursun'un golüyle 1-0 öne geçti.Fenerbahçe 43. dakikada Diego Rossi'nin golüyle farkı 2'ye çıkardı.Fenerbahçe ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında Fenerbahçe, 61. dakikada Enner Valencia'nın golüyle 3-0 öne geçti.76. dakikada  Fenerbahçe'de rakibi ile girdiği ikili mücadelede sakatlanan Emre Mor oyuna devam edemedi. Bir süre kendisini deneyen genç futbolcu yerini Mühammed Gümüşkaya'ya bıraktı.Karşılaşmadan sarı lacivertliler 3-0 galip ayrıldılar.

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Min Jae, Szalai, Ferdi, İsmail Yüksek, İrfan Can, Pelkas, Bruma, Rossi, Serdar Dursun.

Mol Fehervar: Rockov, Lüftner, Rus, Shabanov, Pokorny, Ruben Pinto, Nego, Hangya, Dardai, Petryak, Zivzivadze

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeMol Fehervar
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